[5.8 ブンデスリーガ2部第33節 パダーボルン 2-2 カールスルーエ]

　カールスルーエのFW福田師王が8日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第33節パダーボルン戦(△2-2)で今季5ゴール目を挙げた。

　スタメン出場した福田は1-1の後半34分、カウンターから左サイドのDFデイビッド・ヘロルドに預け、中央をランニング。ペナルティエリア後方でリターンパスを受けると、フェイントを入れて右に持ち出し、右足のグラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。

　福田の2戦連発となる今季5点目で2-1と逆転したカールスルーエだったが、終盤に追いつかれてドロー。すでに昇格の可能性が消滅している中、順位は暫定8位となっている。