#福田師王 が今季5ゴール目!!



ヴァニツェクとの連携から一気に速攻⚡️

最後はPA手前から右足を振り抜き、ゴール右隅へ#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga



⚽ブンデスリーガ2部

SCパーダーボルン07 vs カールスルーエSC

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