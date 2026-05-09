福田師王が2戦連発の今季5ゴール目! カールスルーエは逃げ切れずにドロー
[5.8 ブンデスリーガ2部第33節 パダーボルン 2-2 カールスルーエ]
カールスルーエのFW福田師王が8日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第33節パダーボルン戦(△2-2)で今季5ゴール目を挙げた。
スタメン出場した福田は1-1の後半34分、カウンターから左サイドのDFデイビッド・ヘロルドに預け、中央をランニング。ペナルティエリア後方でリターンパスを受けると、フェイントを入れて右に持ち出し、右足のグラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
福田の2戦連発となる今季5点目で2-1と逆転したカールスルーエだったが、終盤に追いつかれてドロー。すでに昇格の可能性が消滅している中、順位は暫定8位となっている。
カールスルーエのFW福田師王が8日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第33節パダーボルン戦(△2-2)で今季5ゴール目を挙げた。
スタメン出場した福田は1-1の後半34分、カウンターから左サイドのDFデイビッド・ヘロルドに預け、中央をランニング。ペナルティエリア後方でリターンパスを受けると、フェイントを入れて右に持ち出し、右足のグラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
#福田師王 が今季5ゴール目!!— イージースポーツ (@easysportsjp) May 8, 2026
ヴァニツェクとの連携から一気に速攻⚡️
最後はPA手前から右足を振り抜き、ゴール右隅へ#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
SCパーダーボルン07 vs カールスルーエSC
視聴はこちら https://t.co/MHVjBVLaF7 pic.twitter.com/pcEAd1QbaH