＜車が必須＞自動車は親が買うけれど保険代やガソリン代は子どもが出すって変？他の親は全部出すらしい
子どもが高校や大学を卒業して就職すると、子育てもひと段落しますよね。今まで子どもにかかっていた教育費や生活費もなくなり、家計的にもかなり楽になるのではないでしょうか。しかしなかには子どもが就職後も、いろいろと親が援助するケースもあるようです。ママスタコミュニティには「就職する子どもにどこまでお金を出す？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『高校を卒業して就職します。車の免許、車の購入は親持ちで、車の保険やガソリン等の維持費は子どもに払わせるつもりです。が、子ども曰く周りの子はみんな親が払うそう。田舎住みなのでひとり1台が普通の地域ですが、大学生でも車を持ち、乗り回している子が多いです。もちろん維持費は親。みんなすごいですよね。うちは厳しいのでしょうか？』
全然厳しくない！車を買ってあげるだけで十分優しい
『厳しいとは思わないよ。車を持つってお金がかかるし、うちも社会人になったら当然払ってもらうよ』
『就職したら全て自分持ちが当たり前』
『保険、ガソリン代は使用者が支払うのは当たり前。嫌なら徒歩かバス、自転車、バイクを買うなりしなさい、という感じ』
『今の親って何でもお金を出しすぎだよね。親にお金がないとかではなくて、自立心を育てるためなのに』
投稿者さんの家庭の方針について「全然厳しくないと思う」「うちの子も就職したら車関係は自分で出させるよ」といったコメントが寄せられていました。投稿者さんは車本体の費用は出しています。就職したばかりの頃はお給料も高くないでしょうし、初任給もまだのようです。車がないと生活が難しい地域で「車も自分で買いなさい」と言うのはたしかに厳しいかもしれません。しかしなかには「就職したら全部子どもが出すべきだと思う」という意見も。そもそも車を持つことや維持していくことに、これだけのお金がかかるということを子どもに理解させるのは大切なこと。最初は徒歩かバス、自転車などを使わせて、お金が貯まったら自分で車を購入させる方針のママもいました。「現代の親はなんでも子どもにお金を出してあげすぎ」という批判の声も寄せられています。
学費が必要ない代わりに、車のお金は出してあげる？
『大学の費用も払わないのだから、その程度のお金くらい出したら？』
『厳しくないと思う。でも子どもが同年代の大学生に嫉妬している様子なら、4年間は税金と車検は出してあげたほうがいいかも』
『ひとり1台の地域で、大学時代の通学で車に乗っていた。車を買ってもらったけど、中古で車種は選べなかったし、ガソリン代と整備費は自分持ちだったよ。保険と税金は親持ちだったけど、その分親の足になっていたし。でも周りだと、新車に乗っている子は「地元の大学に行くなら、車を買ってあげる」という条件付きが多かったよ。就職も地元限定だから、そのまま乗りなさいと。「自宅外生活費＋子が親元を離れる心配」に比べれば、「車本体も維持費も払ってやった方が安いし安心」という発想だったみたい』
「もっと子どもにお金を出してもいい」と考えるママもいました。投稿者さんのお子さんは大学に進学せずに高校を卒業後に就職します。大学に進学していれば大学の学費でそれなりにかかるでしょうが、それがゼロだと考えると「車にかかるお金くらい出してあげなよ」と思う人もいるかもしれません。またお子さんが「周りの子は車にかかるお金は親が出してもらっている」と言っているようです。就職してから親元を離れるのか、1人暮らしをして完全に自活していくのかによっても、対応は変わりそうですね。
親の経済力や教育方針による！自分の考えを貫いて
『免許は出す。車は通勤で必要なら卒業と入社祝いかな。保険は給料が入るまでは出すけど、それ以降は出さない。ガソリン代は本人。友達は母親の送迎をすれば、帰りにガソリン満タン分は出してくれると言っていたな。何もなしにずっと出すのは聞いたことがない。車だって本人に出させる家もあるし、「うちはうち、よそはよそ」でいいんじゃないかな』
『周りの家庭環境なんて各家庭の事情があるんだもの、気にする必要ある？』
『親の経済力によるし、教育方針も違うと思う』
車が必須な地域において、大学生や就職をしたばかりの社会人の「車に関するお金」を親がどこまで出すか問題。これは生活においてどのくらい車が必要なのか、実家暮らしなのか1人暮らしなのかによっても変わってくるので、正解は決められないのではないでしょうか。またなにより親の経済事情や教育方針もそれぞれですから、投稿者さんが自分の考えを貫くのも正解でしょう。免許代は出す、車は就職祝いとして予算内であれば買う、保険代や車検代、ガソリン代などはお給料が入れば子ども本人に負担させるなど、いろいろなやり方が考えられますね。投稿者さんのお金の出し方について「厳しすぎる」という見方もあれば、「厳しいとは思わない」「当然」という意見もあり、お金の価値観や置かれている環境によっても考え方が異なることがわかりました。正解はないのですから、投稿者さんは周囲や他人の意見で左右される必要はなく、自分の子育ての方針を貫いていいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩