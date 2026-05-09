B-Rサーティワンアイスクリーム（東京都品川区）が、「アイスクリームの日」（日本アイスクリーム協会）である5月9日に、「サーティワンフレーバー総選挙2026」の結果を公表。総合ランキング第1位は定番フレーバーの「ラブポーションサーティワン」でした。フレーバー総選挙史上最多となる6万9318票を獲得し、3連覇を達成。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの味わいでハート型菓子も加えたビジュアルになっています。

【えっ！】2027年に復刻販売されるフレーバー「コットンキャンディ」＆1〜100位の結果も公開！

第2位は期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」で3万1509票、第3位は同じく期間限定フレーバーの「バーガンディチェリー」で3万1163票という結果でした。

同社のフレーバー総選挙は2021年から実施。第5弾となる今回は、1400種類のオリジナルフレーバーの中から、定番18種、期間限定82種の人気フレーバー計100種がエントリー。投票で「総合1位」「期間限定フレーバーTOP3」、さらに、2つのフレーバーが選べる「ダブル」にちなみ、「ダブル」の好きな組み合わせを決める「ダブル総選挙」が初開催されました。今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる70万5971票の投票があったということです。

2027年に復刻販売される「期間限定フレーバーTOP3」では、第3位が1万8646票の「サーティワンオールスターズ」（総合8位）、第2位が3万1163票の「バーガンディチェリー」（総合3位）、第1位が3万1509票の「コットンキャンディ」（総合2位）でした。

「ダブル総選挙」の第1位は、3万5202票を集めた「ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワン」でした。また、昨年の総選挙から上昇幅が最も大きかったのは、19位アップした「大納言あずき」だったということです。

なお、総合1位の「ラブポーションサーティワン」に投票した人のうち、抽選で31人に「ラブポーションサーティワンのオリジナルキラキラキーホルダー」がプレゼントされる予定になっています。