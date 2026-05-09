トワニーの新作薬用クリームでニキビ予防♡うるおい続く水感ケア

繰り返しがちなニキビや肌あれに悩む方に向けて、TWANY＆meから新作薬用クリーム「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」が登場♡2026年5月9日（土）より発売されます。ぷるんとした水感ジュレクリームが肌をやさしく包み込み、みずみずしいうるおいをキープ。毎日のスキンケアに心地よく取り入れられる、フェムケア発想の新しい保湿ケアアイテムです。

ニキビ予防とうるおいを両立

「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」は、有効成分であるニコチン酸アミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合した薬用クリーム。

ニキビや肌あれを予防しながら、乾燥しやすい肌をやさしく守ってくれます。

特徴的なのは、みずみずしいジェルクリーム処方。肌に触れるとするするとほぐれ、摩擦感を抑えながらなめらかになじみます。

オイル感フリーなのに、うるおい膜が肌を包み込み、やわらかでもっちりとした肌へ導いてくれるのが魅力です。

さらに、ボタニカルエッセンスCP-VS1B※3や、ビルベリー葉エキスCP※4などの保湿成分も配合。ゆらぎがちな肌をいたわりながら、心地よいスキンケアタイムを叶えます♪

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水感ヴェールでやさしくケア

「ハグスムースイン処方」を採用し、水分をたっぷり抱え込んだヴェールが肌を包み込むようにフィット。べたつきにくく、軽やかな使用感なので、朝晩問わず使いやすいのも嬉しいポイントです。

また、ノンコメドジェニックテスト済※5、アレルギーテスト済なのも安心感があります。

香りは、天然精油配合※6のアンバー＆グレープフルーツ。やさしく穏やかな香り立ちで、気分までふっと軽やかにしてくれそうです♡

※5：コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテストです。

※6：香料の一部

商品詳細をチェック

トワニーアンドミー アクアジュレハグ〈薬用クリーム〉

価格：40g 4,180円（税込）／価格：40g レフィル 3,960円（税込）

2026年5月9日（土）より発売開始。

「TWANY＆me」は、女性のゆらぎやライフスタイルに寄り添うフェムケアラインとして人気を集めており、今回の新作も毎日のスキンケアに取り入れたくなるアイテムに仕上がっています。

※1：角層まで

※2：ニコチン酸アミド、グリチルリチン酸ジカリウム

※3：サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、濃グリセリン

※4：ビルベリー葉エキス、DPG

毎日に寄り添うやさしいスキンケア♡

肌のゆらぎやニキビ予防を考えながら、心地よい使用感にもこだわった「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」。

みずみずしいテクスチャーとやさしい香りで、毎日のスキンケア時間をより特別なものにしてくれそうです。繰り返しがちな肌悩みに寄り添う新習慣として、ぜひチェックしてみてください♪