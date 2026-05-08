Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デジタルテクノロジーが進化を続けている現代においてもアナログ技術の最高到達点として、色褪せない存在感を放つ自動巻き腕時計。

その魅力について今さら語る必要はありませんが、希少な黒檀（こくたん）をあしらった「木製自動巻き腕時計」があると聞き、今回はこちらを実際に使用してみた感想をレポートします。

天然の木目だから、世界にひとつだけ

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「木製自動巻き腕時計」に使用されている黒檀は、極めて硬度が高く、磨くと独特の光沢が生まれる高級木材。神々が宿る木とされ、"黒い宝石"とも呼ばれるこの黒檀は、個体数が減少してしまったために現在では伐採量が制限されていて、入手が困難な希少素材です。

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天然物であるがゆえ、木目には一本として同じものがありません。まさに自分だけの一本としてオーナーとしての悦びを大いに高めてくれるでしょう。

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47mm、40mmのいずれも独特な存在感を持ったベゼル風のダイアルが角度によって表情を変えます。黒檀の質感はこのアイテムでしか感じることができないレベルで、オリジナリティに溢れています。

スケルトンボディで自動巻きムーブメントを堪能

Photo: 田中宏和

腕を動かすたびに内部のローターが回転し、ゼンマイが自動的に巻き上げられる「木製自動巻き腕時計」の機構は、もちろん電池不要。

充電も電池交換の手間もなく、環境にもやさしい。これからの時代にこそ相応しいサスティナビリティにも要注目です。

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文字盤・裏蓋ともにスケルトン仕様で、歯車が連なる精緻な機械美を両面から楽しめるのもこのモデルならではの魅力です。

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防滴仕様で実用性も文句なし

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「木製自動巻き腕時計」は防滴仕様になっているので、突然の雨や洗顔時の水しぶき程度なら気にする必要もありません。

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肌への刺激を抑えたバックル部分の加工など、見た目だけでなく肌や使い心地への配慮も嬉しいですね。カラーは黒寄り・茶寄りの2色展開となっています。

ギフトに最適な特製ケース入り

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また、時計の世界観と統一された木製の専用ケースも見逃せないポイント。大切な人へのプレゼントとしても、文句なしのクオリティに仕上げられています。

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開けた瞬間に気分を上げてくれる麻素材のクッションも、コンセプトに忠実なナチュラル感を演出してくれるもの。パッケージングは掛け値なしで素晴らしいと思わせてくれるものとなっています。

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Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、合同会社aquamarineより製品貸し出しを受けております。