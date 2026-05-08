9日（土）は九州〜関東は晴れるでしょう。北日本や北陸は午前を中心に雨や雷雨で、沖縄では警報級の大雨となるおそれがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■北日本や北陸は雷雨に注意を 北海道では雪、沖縄は大雨のおそれも

九州〜関東は朝から晴れて、夜まで天気の崩れはないでしょう。行楽日和となりそうです。一方で、北陸や東北の日本海側は、午前を中心に雨が降りやすく、雷を伴うところもありそうです。午後は次第に天気が回復するでしょう。北海道も雨が降りますが、オホーツク海側を中心に次第に雪に変わる可能性があります。峠道を運転される方は、念のため注意をしてください。そして、沖縄には梅雨前線が停滞し、午前中にかけて激しい雨の降るところがありそうです。警報級の大雨となるおそれがあります。

【24時間予想降水量】（9日（土）夕方まで・多いところ）

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 80ミリ

■北日本では暴風に警戒を

全国的に風は強めに吹きそうです。特に低気圧に近い北日本では暴風となるおそれがあります。お出かけする方も多いと思いますが、強い風には十分お気をつけください。

【9日（土）に予想される最大瞬間風速】

東北日本海側 海上、陸上 30メートル

東北太平洋側 海上、陸上 30メートル

【9日（土）警報級の暴風となる可能性がある地域】（午後5時発表）

北海道（★石狩、胆振、★檜山地方）、★青森、岩手、★宮城、新潟（佐渡）

★…警報発表の可能性が高い

■西日本〜東日本は過ごしやすい陽気 北日本や沖縄は気温大幅ダウン

気温は8日（金）より低く、平年並みか平年を下回るところが多い見込みです。また8日（金）は蒸し暑さを感じた方もいるかもしれませんが、9日（土）はカラッとした空気に入れ替わりそうです。九州〜関東では最高気温22℃〜25℃のところが多く、湿度も低いので過ごしやすいでしょう。一方で、北日本や沖縄は8日（金）より大幅に下がりそうです。那覇は最高気温20℃と2月中旬並みで、肌寒く感じられるかもしれません。朝も各地で8日（金）より冷えそうです。

【9日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（±0 5月下旬）

山形 11℃（-2 5月中旬）

仙台 13℃（-3 5月下旬）

新潟 11℃（-4 平年並み）

東京 15℃（-3 5月中旬）

名古屋 14℃（-4 平年並み）

大阪 14℃（-6 平年並み）

広島 12℃（-8 4月下旬）

福岡 14℃（-4 平年並み）

那覇 18℃（-4 4月上旬）

■来週は夏日が続くところも 暑さや紫外線に注意

【9日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 13℃（-2 4月下旬）山形 17℃（-9 4月中旬）仙台 19℃（-5 平年並み）新潟 18℃（-4 4月下旬）東京 25℃（±0 5月下旬）名古屋 23℃（-1 平年並み）大阪 23℃（-2 平年並み）広島 23℃（-2 平年並み）福岡 22℃（±0 4月下旬）那覇 20℃（-9 2月中旬）

10日（日）は全国的に晴れるでしょう。12日（火）ごろは西日本で雲が広がりやすく、13日（水）ごろは北海道で曇りの予報ですが、来週後半にかけて広い範囲での天気の崩れはなさそうです。日差しの届く日が多く、気温は平年を上回る日が続きそうです。札幌では10日（日）以降、20℃以上の日が続く見込みで、西日本〜東日本では来週、連日25℃以上の夏日となるところもありそうです。紫外線も強くなってきています。日傘や帽子などを使って暑さ対策、紫外線対策を心がけましょう。一方で、沖縄は12日（火）ごろにかけて雨が続き、10日（日）にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。