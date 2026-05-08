ザファームは、7月17日より10月16日まで開催予定のグランピング宿泊コラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」について、コラボ限定描きおこしイラストの全種類を公開した。

本コラボレーションは、アニメ「葬送のフリーレン」と同社が運営するBBQ体験や露天風呂付きの天然温泉とサウナなどを楽しめる農園リゾート「THE FARM」のグランピング企画。グランピングエリア全域において、「葬送のフリーレン」の世界観を象徴するフォトスポットやモニュメントが設置される。

今回公開されたイラストは、フリーレン、フェルン、シュタルク、ヒンメル、ハイター、アイゼンの全6種。自然豊かなTHE FARMとのコレボレーションイラストとして、農作業用らしき服装をした6人がそれぞれ野菜や農具などを持っている様子がデフォルメされたデザインで描かれている。

本イラストを使用したオリジナルグッズも展開予定で、中には、コラボ宿泊プランを利用した人のみ購入できる限定グッズも用意されている。

□「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」特設ページ

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会