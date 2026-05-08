激辛ラーメンを頼んだら「あれ？ 何かがおかしい」→ 店員の“気遣い”でがっかりな結果に

辛ものが大好きな筆者の知人。ある日お店で激辛メニューを注文すると、店員さんの思わぬ気遣いで残念なことに……？

見た目とのギャップ

私は50代の主婦です。

華奢な体格と色白な肌のせいか、か弱く見られてきました。

でも実は、大食いな上にかなりの激辛好き。

同じく辛い物好きな夫と一緒に、いろんなお店の激辛グルメを楽しんできました。

評判の激辛ラーメン

ある日のこと、「あそこの中華屋さんの激辛ラーメンがおいしい」という噂が耳に入りました。

ラーメンも大好きな私は、さっそくそのお店に行ってみることに。

しかし夫は仕事が忙しい時期だったので、一緒に行けそうにありません。仕方なく私一人でお店に向かいました。

入ってみると、カタコトの日本語でお出迎え。どうやら外国の方が営んでいるようです。

私は迷わず「激辛ラーメン」を注文。



すると、注文を取りに来た若いアジア系の男性が、「辛いよ。大丈夫？」と尋ねてきました。

私が「大丈夫です。このメニューでお願いします」と言うと、男性は考えるような表情を浮かべながら立ち去りました。

いざ、激辛を堪能！ のはずが

少し待ったあと、いよいよラーメンが運ばれてきました。



真っ赤なスープに、私は「これこれ！」と胸を高鳴らせます。さっそく一口すすってみることに。

「……あれ？」

もう一度、私はラーメンを口に運びましたが、やっぱり何か違う気が。

というのもこのラーメン、噂で聞いていたよりも辛みを感じなかったからです。

ラーメン自体はとても美味しく、ほんのり辛みも感じました。ただ、“激辛”を期待していた私にとっては正直物足りない辛さ。

「美味しい。だけど、もっと辛かったらよかった」



私はそう残念に思ったのでした。