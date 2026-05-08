日本の安全を守る！独自水上ドローン開発に迫る
5月2日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】日本の安全を守る！独自水上ドローン開発に迫る
世界で開発競争が繰り広げられるドローン。番組でも安価な防衛装備品として開発された段ボール製ドローンや、海底資源の探査で活躍が期待される水中ドローンなどを取材してきた。そんな中、島国日本の水辺の安全を守る新たなドローンを開発した開拓者が、炎重工の古澤洋将代表取締役だ。
古澤が開発したのは「世界最小」を自負する船舶型の“水上ドローン”。全長62センチ、重さ7.5キロの船の模型のようだが、水上を遠隔操作で航行でき、下水道管内など人の目が届かない危険な場所でも無人で点検することができるという。
実は古澤、その他にも時速18キロで水上を疾走できる高速型ドローンや、クローラーを使った水陸両用型ドローンなど、次々と新製品を開発している。
自社開発の「水辺の便利な機械」で日本のインフラ危機に挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：炎重工 古澤洋将代表取締役
ナレーター：谷田歩（俳優）
5月9日（土）は、「凍らせるとおいしくなる!? 特殊冷凍の世界」を放送。
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【動画】日本の安全を守る！独自水上ドローン開発に迫る
世界で開発競争が繰り広げられるドローン。番組でも安価な防衛装備品として開発された段ボール製ドローンや、海底資源の探査で活躍が期待される水中ドローンなどを取材してきた。そんな中、島国日本の水辺の安全を守る新たなドローンを開発した開拓者が、炎重工の古澤洋将代表取締役だ。
古澤が開発したのは「世界最小」を自負する船舶型の“水上ドローン”。全長62センチ、重さ7.5キロの船の模型のようだが、水上を遠隔操作で航行でき、下水道管内など人の目が届かない危険な場所でも無人で点検することができるという。
実は古澤、その他にも時速18キロで水上を疾走できる高速型ドローンや、クローラーを使った水陸両用型ドローンなど、次々と新製品を開発している。
自社開発の「水辺の便利な機械」で日本のインフラ危機に挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：炎重工 古澤洋将代表取締役
ナレーター：谷田歩（俳優）
5月9日（土）は、「凍らせるとおいしくなる!? 特殊冷凍の世界」を放送。