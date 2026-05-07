ヘルシーな女みを引き出す♡「透けスカート」でつくる【ランジェリーコアコーデ】をご紹介！

日々のコーデにひと味違った華を添えてくれる“ランジェリーウェア”。色っぽいのに上品で、ちょっぴりエモい着こなしが最高に今っぽい！そこで今回は、今季おすすめの「透けスカート」の着こなしテクをご紹介します。ヘルシーな女みを引き出す「ランジェリーコア」スタイルに注目♡

【透けスカート】＝丈長めが正解 レイヤードで魅せるレースやチュールのスカートは、ひざ下〜ロング丈がヘルシーで着回しやすい。甘さが物足りないときのお助け役に♡

Cordinate 真面目ちゃんブラウスにレースでさりげなく肌見せし、遊び心をプラス！ レディもスイートも兼ね備えたタイトスカート。 レーススカート 6,600円／idem（アンティローザ）シャツ 16,500円／Mardi Mercredi（MARDI MERC REDI JAPAN）なかにはいたショートパンツ 12,870円／ASURA（HANA SHOWROOM）スニーカー 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）その他／スタイリスト私物

Cordinate スタイルアップも狙えるチビT×ハイウエストで欲張りなバレリーナに♡ パニエ風スカートは春にぴったり。 チュールスカート 8,800円、バレエシューズ 13,2 00円／ともにmerry jenny Tシャツ 5,570円／MIN JIENA（HANA SHOWROOM）デニムパンツ 16,500円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ヘアピン 550円／パリスキッズ 原宿店 リング（5個セット） 590円／GU バッグ 6,930円／idem（アンティローザ）

Item 【PUNYUS】レースレイヤードスカート ひざ下丈で重ねるボトムを選ばず、斜めに入ったレースが新鮮！ レースレイヤードスカート 5,940円／PUNYUS 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子

加藤ナナ

村瀬紗英