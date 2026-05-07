ヘルシーな女みを引き出す♡「透けスカート」でつくる【ランジェリーコアコーデ】をご紹介！
日々のコーデにひと味違った華を添えてくれる“ランジェリーウェア”。色っぽいのに上品で、ちょっぴりエモい着こなしが最高に今っぽい！そこで今回は、今季おすすめの「透けスカート」の着こなしテクをご紹介します。ヘルシーな女みを引き出す「ランジェリーコア」スタイルに注目♡
【透けスカート】＝丈長めが正解
レイヤードで魅せるレースやチュールのスカートは、ひざ下〜ロング丈がヘルシーで着回しやすい。甘さが物足りないときのお助け役に♡
Cordinate 真面目ちゃんブラウスにレースでさりげなく肌見せし、遊び心をプラス！
レディもスイートも兼ね備えたタイトスカート。
Cordinate スタイルアップも狙えるチビT×ハイウエストで欲張りなバレリーナに♡
パニエ風スカートは春にぴったり。
チュールスカート 8,800円、バレエシューズ 13,2 00円／ともにmerry jenny Tシャツ 5,570円／MIN JIENA（HANA SHOWROOM）デニムパンツ 16,500円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ヘアピン 550円／パリスキッズ 原宿店 リング（5個セット） 590円／GU バッグ 6,930円／idem（アンティローザ）
Item 【PUNYUS】レースレイヤードスカート
ひざ下丈で重ねるボトムを選ばず、斜めに入ったレースが新鮮！
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子
加藤ナナ
村瀬紗英