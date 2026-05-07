木村拓哉「前髪は敢えて残しめ」爽やか新ヘア披露「大人の魅力が溢れてます」「横顔もイケメン」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の木村拓哉が5月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】53歳レジェンド俳優「色気が増してる」ヘアカットで爽やかイメチェン
木村は「伸びてた髪をカットしていただきました！でも、前髪は敢えて残しめに…。いつも、ありがとうございます。近々の撮影もこのノリで行ったります！」とつづり、モノクロームの写真を投稿。顔周りの髪を切った姿を披露した。前髪の長さは残しつつ、横に流していた髪を短く切ったすっきりとしたシルエットとなっている。
この投稿にファンからは「すっきりしましたね」「夏に向けて爽やかですね」「横顔もイケメンです」「大人の魅力が溢れてます」「カッコよすぎる」「色気が増してる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆木村拓哉、新ヘア披露
木村は「伸びてた髪をカットしていただきました！でも、前髪は敢えて残しめに…。いつも、ありがとうございます。近々の撮影もこのノリで行ったります！」とつづり、モノクロームの写真を投稿。顔周りの髪を切った姿を披露した。前髪の長さは残しつつ、横に流していた髪を短く切ったすっきりとしたシルエットとなっている。
◆木村拓哉の投稿に反響
この投稿にファンからは「すっきりしましたね」「夏に向けて爽やかですね」「横顔もイケメンです」「大人の魅力が溢れてます」「カッコよすぎる」「色気が増してる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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