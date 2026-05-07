飼い主さんとお散歩中の柴犬さん、なぜか突然『急な斜面』を駆け上がり…。思った以上に得意げで誇らしげな光景が話題になっています。

思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は、記事執筆時点で259万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『急な斜面』を駆け上がる犬→思った以上に『得意げな表情』】

急な斜面を駆け上がる柴犬

Xアカウント『@roku125shiba』に投稿されたのは、お散歩中の柴犬「ろく」くん。

ろくくんは『急な斜面』を見かけると…なぜか物凄い勢いで駆け上がるのだそう。そして斜面の途中でキリッと得意げな表情を浮かべながら、飼い主さんに披露してくれるのだといいます。

『得意げな光景』が可愛すぎると絶賛

ピンと伸びた背筋とおみ足、バランスを取るためにしっかりと地面を踏みしめる力強さ…そのお姿は、断崖絶壁で衝撃のバランス感覚を見せつけるヤギを彷彿とさせるほど。

『かいぬしさんにはできないっしょ？』とでもいうかのような、わんぱくで無邪気な行動はあまりにも愛くるしいです。

坂があれば登ってみる…！小学生男子のようなろくくんの発想と行動は飼い主さんのみならず、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「柴犬、ヤギになりがちですよねｗ」「小学生男子の心を持ってる犬」「やっぱ四輪駆動は坂道に強い」「カモシカかなっ？」「ヤギ顔負けの脚力とバランス感覚」「めちゃくちゃ誇らしげな表情」「身体能力高いんですね」などのコメントが寄せられています。

食いしん坊でお散歩大好きな男の子の日常

2021年1月25日生まれのろくくんは、甘えん坊で食いしん坊。お散歩やお出かけが大好きで、困り顔がチャームポイントの男の子。

パピーの頃からお付き合いのある『馴染みの猫さん（銅像）』と年に1度撮影するお姿も、ろくくんの成長を感じさせる尊い光景。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすろくくんのお姿は柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@roku125shiba」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。