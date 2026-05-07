バンテリンドームで中日戦

プロ野球、阪神の高橋遥人投手が6日、バンテリンドームでの中日戦で2安打完封勝利。今季4勝は全て完封で、防御率は驚異の0.21に。あまりの無双ぶりに、衝撃が走っている。

阪神の30歳左腕が止まらない。中日打線に許した安打はわずか2で、10奪三振。今季早くも4度目の完封勝ちとした。

3試合連続完封で、32イニング連続無失点に。防御率は驚異の0.21となった。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが、「スーパーエース 虎の、いや球界のミスター0」として最後の打者を打ち取る動画を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「遥人君流石としか言えない」

「素晴らしすぎてなんて言ってええんかわからんレベルに素敵！！」

「遥人くんやばすぎる」

「今年完全試合とかノーノーとか余裕でしそう 怪我さえしなければマジでバケモン」

「神がかってる！ これが遥人よ！」

「どうやって遥人から点取るんだよw」

「応援してるけど、ドン引きやねんけど…w」

高橋は常葉橘高から亜細亜大を経て、2017年ドラフト2位で阪神入団。これまでに左肘や左肩手術などの苦難もあったが、今季は快投を続けている。



（THE ANSWER編集部）