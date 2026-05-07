壁一面に500本のボトルが並ぶ！軽井沢星野エリア・ハルニレテラスの「CERCLE wine ＆ deli」がリニューアル
軽井沢星野エリアの「ハルニレテラス」にある「CERCLE wine ＆ deli(以下、セルクル)」は、2026年4月10日、開業16年を機にリニューアルオープンした。壁一面に500本のボトルが並ぶ圧巻のワインセラー空間を新設し、300銘柄の厳選ワインとその個性を惹き立てる本格的な肉料理を提供。飲み手の好みに寄り添いながらワインの進化を伝える、軽井沢の日常に寄り添うワイン体験を提案する。
【写真】天井まで約4メートルの壁一面にワインボトルが並ぶ
■【特徴1】壁一面のワインセラーと、ワインに没入するための上質な空間
天井の梁を活かした開放的な店内には、約500本が並ぶ壁一面のワインセラーが広がる。特徴は、引戸で仕切られたワインに没入するための上質な空間だ。ショップエリアは魅力的な商品が凝縮され、ワインに合うデリを軽やかに選べる設え。一方、レストランエリアは一枚板のカウンターや上質な家具を配した装いで、どの客席からもオープンキッチンの臨場感を味わえる、ライブ感あふれる空間に仕上げられている。
■【特徴2】「選ぶ・知る・味わう」がつながる、軽井沢のワイン拠点
土産用の県産ワインが主流の軽井沢にあって、セルクルは「飲み手の好み」を尊重する独自のスタイルを貫いている。何より大切にしているのは、ワインそのものがおいしいこと。これまで親しんできた味を大切にしながら、ワインのテロワールも丁寧に説明。対話を通じてお気に入りを「選び」、背景を「知り」、レストランや自宅で「味わう」。300銘柄の厳選ボトルが、軽井沢の日常に寄り添う自然体なワイン体験を叶えてくれる。
■【特徴3】定番の味と厳選した肉料理、ワインを楽しむためのビストロメニュー
ワインを主役にするひと皿を追求し、メニューを拡充。長年愛されるセルクルの人気メニュー「パテ・ド・カンパーニュ」「セルクル特製ローストビーフ」などの定番に加え、新たに登場したのは肉本来の旨味を活かした「和牛(ウチモモ)のステーキ」。あえて脂をおさえた赤身の強い肉を選ぶことで、ワインの個性を惹き立て、味噌を用いたソースが両者の架け橋に。カウンター越しに焼き上がる臨場感と立ち昇る香りは、レストランでしか味わえない希少な一杯とのマリアージュに彩りを添える。
自分好みの1本を探しに、ぜひ軽井沢に出かけた際は立ち寄ってみて！
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■【特徴1】壁一面のワインセラーと、ワインに没入するための上質な空間
天井の梁を活かした開放的な店内には、約500本が並ぶ壁一面のワインセラーが広がる。特徴は、引戸で仕切られたワインに没入するための上質な空間だ。ショップエリアは魅力的な商品が凝縮され、ワインに合うデリを軽やかに選べる設え。一方、レストランエリアは一枚板のカウンターや上質な家具を配した装いで、どの客席からもオープンキッチンの臨場感を味わえる、ライブ感あふれる空間に仕上げられている。
■【特徴2】「選ぶ・知る・味わう」がつながる、軽井沢のワイン拠点
土産用の県産ワインが主流の軽井沢にあって、セルクルは「飲み手の好み」を尊重する独自のスタイルを貫いている。何より大切にしているのは、ワインそのものがおいしいこと。これまで親しんできた味を大切にしながら、ワインのテロワールも丁寧に説明。対話を通じてお気に入りを「選び」、背景を「知り」、レストランや自宅で「味わう」。300銘柄の厳選ボトルが、軽井沢の日常に寄り添う自然体なワイン体験を叶えてくれる。
■【特徴3】定番の味と厳選した肉料理、ワインを楽しむためのビストロメニュー
ワインを主役にするひと皿を追求し、メニューを拡充。長年愛されるセルクルの人気メニュー「パテ・ド・カンパーニュ」「セルクル特製ローストビーフ」などの定番に加え、新たに登場したのは肉本来の旨味を活かした「和牛(ウチモモ)のステーキ」。あえて脂をおさえた赤身の強い肉を選ぶことで、ワインの個性を惹き立て、味噌を用いたソースが両者の架け橋に。カウンター越しに焼き上がる臨場感と立ち昇る香りは、レストランでしか味わえない希少な一杯とのマリアージュに彩りを添える。
自分好みの1本を探しに、ぜひ軽井沢に出かけた際は立ち寄ってみて！
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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