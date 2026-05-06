【シャトレーゼ】5月の福箱はレモンのお菓子やメロンアイス入り！初夏にぴったりのラインアップ

菓子メーカーの「シャトレーゼ」は、2026年5月31日まで、オンラインショップ限定で「5月の福箱」を販売中です。

送料込みで3350円〜

シャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせです。今月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場しています。

お菓子セット

お菓子セットの福箱には、「瀬戸内レモンブッセ」や「おひさま香るレモンケーキ」、「梨恵夢 瀬戸内レモン」など、初夏にぴったりの爽やかなお菓子がたっぷり入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●瀬戸内レモンブッセ 2個

●なんばんショコラサンド 八女産抹茶 2個

●おひさま香るレモンケーキ 2個

●北海道産バターどらやき 2袋

●発酵バターの窯焼きパイ あずき 2個

●梨恵夢 瀬戸内レモン 2個

●フルーツのジュレ 2個

（シャインマスカット／白桃／苺／巨峰／オレンジ／グレープフルーツ／マンゴーの7種のうちいずれか2個）

●シュガースコーン オレンジレモン 2個

●シャトー・レザン 2個

●揚げ餅 燻製醤油 小袋 2個

11種20個入りで、価格は3350円（送料込み）です。

アイス・冷食セット

「アイス・冷食セット」の福箱は、シャトレーゼで人気のアイスや便利な冷凍食品がたっぷり。定番のチョコバッキーをはじめ、季節限定のアイス「ピュルテ ミックスベリー」や「淡雪メロン」などが楽しめます。

＜詰め合わせ内容＞

●チョコバッキー バニラ（6本入） 1袋

●ピュルテ ミックスベリー（4本入） 1袋

●淡雪メロン（4個入） 1袋

●ふっくらシューアイス バニラ（6個入） 1袋

●そのまま焼くだけピザ 照りマヨチキン 1袋

●糖質70％カットのふんわりロール ホイップクリーム＆カスタードクリーム 4個

6種25個入りで、価格は3525円（送料込み）です。

注文受付期間は、どちらも5月31日まで。配達可能期間は5月6日から6月5日までです。

また、ログインして商品を購入すると、シャトレーゼの店舗やオンラインショップで使える「カシポポイント」3倍の特典が付きます。「カシポポイント」を貯めると、値引きや豪華な特典と交換可能です。

「5月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）