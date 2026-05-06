何にもない場所に物干しスペース爆誕！画期的な100均ハンガー

今回ご紹介するのはダイソーのランドリーグッズ。330円（税込）とお手頃価格ながら、画期的なピンチハンガーを発見しました。壁面に固定すれば何もない場所に物干しスペースが爆誕！使いたいときにサッと取り出せて、使わないときは邪魔にならないスグレモノです。しっかり固定できる工夫もされていますよ♪

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商品情報

商品名：室内用ピンチハンガー（５ピンチ、吸盤付）

価格：￥330（税込）

耐荷重量（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480740744

デッドスペースで洗濯物が干せる！ダイソーで見つけた『室内用ピンチハンガー（５ピンチ、吸盤付）』がすごい

ダイソーのランドリーグッズコーナーで気になるアイテムを発見！雨の日の室内干しや、衣類の一時的な置き場所に便利な室内用のピンチハンガーです。

その名も『室内用ピンチハンガー（５ピンチ、吸盤付）』。固定用のパーツと、ハンガーをかけるためのくぼみがついたアーム、そしてピンチをセットできるアームと、ピンチが5個セットになっています。

すべて組み立てるとこんな感じ。室内に置いても目立たないクリア素材の物干しで、少量の洗濯物を干すのにぴったりです。

吸盤＋ダイヤルでしっかり固定！使わないときも邪魔にならないスグレモノ

最大の特徴はこの吸盤。ただの吸盤ではなく、さらにダイヤルを回すことでより密着し、しっかりと固定できるというアイテムなんです。

デッドスペースである壁面に設置ができるので、ちょっと干せる場所が欲しいというときに便利です。

実際に固定してみるとこんな感じ。やはりクリアデザインがおしゃれで圧迫感もなく、生活感も最低限に抑えられています。

使わないときはアームを壁際に寄せておけば邪魔にならず、使いたいときにサッと取り出せるのも助かりますね。

上のアームはくぼみにハンガーがかけられる作り。等間隔に干せるだけでなく、ハンガーが滑って落ちるということがないので、作業がラクラクです。

その下のアームのピンチには靴下やハンカチなど、ちょっとした小物を干すのに便利。耐荷重量は約1kgなのでたくさんは干せませんが、一人分の洗濯や、洗濯中の一時的な置き場として大活躍。

実際にTシャツ1枚と、手ぬぐい2枚を干してみましたが、ぐらつく様子もなく安定感がありました。

今回はダイソーで購入した『室内用ピンチハンガー（５ピンチ、吸盤付）』をご紹介しました。あとちょっと干せる場所が欲しかったというときに便利なアイテムで、インテリアの邪魔もしないスグレモノ。

330円（税込）で購入できるので、ぜひ取り入れてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。