３月をもって「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」の気象予報士を卒業した穂川果音が、６日までに自身のインスタグラムを更新。東京湾最大の無人島である猿島を訪れた様子を公開した。

穂川は先日、場所を隠し猿島へ行った様子を投稿。フォロワーに「どこでしょう？」とクイズを出題していた。今回の投稿では「先日の写真、どこか正解している方が多くてびっくり 正解は横須賀から船で１５分ほどで行ける猿島です」と書き出すと、「ジブリのような世界観で、涼しくてよかったです！」と続けた。さらに「ちなみに、この日は紫外線カット効果の高いイエローのカーディガンコーデ 胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ そこにショート丈のカーディガンを羽織れば、スタイル良く見えるよー」とコーディネートのアドバイスをつづった。

この投稿には「猿島は爽やかで良いですね かのんさんのカジュアルコーデ似合ってて美しいです」「お出かけスポットの紹介にコーデアドバイス贅沢すぎる」「とってもとっても美しいです」「果音さん素敵」「可愛い」などのコメントが寄せられている。