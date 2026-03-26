この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【Xboxにワイヤレスイヤホンやヘッドホンを接続する方法】解説｜Xbox Series X/Sに対応」を公開した。動画では、Bluetooth接続に非対応のXboxに手持ちのワイヤレスイヤホンなどを接続するための解決策を詳しく解説している。



Xboxにワイヤレスイヤホンやヘッドホンを接続しようとした際、ペアリングの設定項目が見当たらず困る人は多いという。鍋ログは、Xboxの無線通信はBluetoothではなく独自規格であるため、「ライセンスを取得していない周辺機器を接続することは原則できません」と解説する。



そこで手持ちの機器を接続するための工夫として、2つの方法を提案。1つ目は、Bluetoothトランスミッターを使用する方法だ。音声データをBluetoothデータに変換し、モニターのオーディオ出力やコントローラーの端子に繋ぐことでワイヤレス運用が可能になる。ただし、通信による遅延が発生するため、FPSや格闘ゲームをプレイする場合は「遅延が極力少ないaptX-LL（Low Latency）という通信コーデックに対応した物を用いる必要があります」と注意を促し、トランスミッターとイヤホンの双方が同規格に対応している必要があると強調した。



2つ目の解決策として、Xboxライセンス取得品を選ぶ方法を挙げた。「動作が正式に保証されているため不具合等に遭遇しにくく、正式なサポートを受けることも出来ます」とメリットを語り、純正のワイヤレスヘッドセットやサードパーティ製の公式ライセンス品であれば、接続や動作は間違いないと説明している。



Xboxは周辺機器に関する制約が厳しいため、プレイするゲームジャンルや用途に合わせた適切な機器選びが求められる。本格的に周辺機器の充実を考えている場合は、汎用性の高いゲーミングPCへの移行も選択肢の一つとなるだろう。