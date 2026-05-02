運動は「やる気」だけじゃ続かない。40代以降が見直したい“続く仕組み”のつくり方
「“やる気”があれば続く」と思って運動を始めたのに、気づけばやめてしまっていた。そんな経験はありませんか？特に40代以降は体力だけでなく、行動の続けやすさにも変化が出やすい時期。やる気の問題に見えて、実は体の反応や生活リズムが影響していることも少なくありません。一方で続く人は、やる気に頼らず「仕組み」で動いています。
やる気だけでは続かなくなる
運動を始めた直後はモチベーションが高くても、それを維持し続けるのは難しいもの。やる気は時間とともに自然に下がるものですし、忙しい日常の中では優先順位も下がりやすく、「今日はやめておこう」という選択が増えていくでしょう。これは意志の弱さではなく、人の自然な反応。やる気に頼るほど、続かなくなるものなのです。
疲れが“やらない選択”を増やす
40代以降は日中の疲れが蓄積しやすくなります。疲れているとき、体は回復を優先しようとするため、「今日はやめておこう」という判断が増えやすくなるもの。特に夕方以降に続かなくなるのはこの影響が大きく、“やる気があっても動けない状態”が起きやすくなるでしょう。
続けるためのシンプルな工夫２つ
一方で続く人は、やる気に頼るのではなく、迷わず動ける“仕組み”をつくっているのが特徴です。中でも取り入れやすいのは、次の２つ。
朝起きてすぐ、または帰宅直後に行うことをルールにしましょう。判断前に動けるようになります。
（２）運動のハードルを下げる
まずは隙間時間に２〜３分だけ軽く体を動かす（足踏み・ストレッチなど）ことを習慣化しましょう。
大切なのは、完璧にこなすことではありません。長くやるより“やめない”こと、短い時間、簡単な内容でも続けることがポイント。この積み重ねが、無理なく続く流れをつくっていきます。
運動は「やる気」だけでは続きません。だからこそ、続く人は仕組みを作っているのです。体の状態や生活の流れに合わせて、やる気に頼らず動ける形に変えることで、自然と続けられるようになります。頑張ることよりも、やめないことが、結果につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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