そのミディアムヘア、少しおばさんっぽく見えるかも？大人世代が見直したい“老け見えポイント”
ミディアムヘアは扱いやすく万能なイメージがありますが、「無難にまとまっているのに、どこか今っぽく見えない」と感じることはありませんか？その違和感の原因は、長さではなく“バランス”。2026年春夏は、動きを入れること自体よりも、「どこに、どれくらい入れるか」が仕上がりを左右します。今回は、大人世代が陥りやすい“老け見えミディアム”の特徴を３つに分けて解説します。
動きがない“ストンとしたミディアム”
毛先を揃えただけのストレートミディアムは、扱いやすい反面、動きがないと全体がのっぺりと見えがち。特に顔まわりに変化がないと、重さが前に集まりやすく、印象が沈んで見えることもあります。
▲動きがないストレートは重く見えがち。顔まわりに自然な流れをつくるだけで、軽やかな印象に変わる
今っぽく見せるには、顔まわりや毛先に“ほんの少しの動き”をつくることがポイント。レイヤーを入れすぎるのではなく、自然な流れを意識することで、軽やかさと立体感を演出しましょう。
重さが均一な“メリハリのないシルエット”
トップから毛先まで重さが均一なミディアムヘアは、シルエットがぼんやりしやすく、結果的に顔まわりの印象も平坦に見せてしまいます。特にトップのボリュームが出にくい状態は、疲れた印象につながることも。
▲トップが潰れた均一シルエットはのっぺり見えに。くびれをつくることで、立体感とメリハリが生まれる
ポイントは、トップにほんの少しの高さを持たせつつ、顔まわりに自然なくびれをつくること。均一に整えるのではなく、強弱をつけることで、同じ長さでもぐっと今っぽいバランスに仕上げましょう。
軽くしすぎた“パサつきミディアム”
軽さを出そうとして毛先を削りすぎると、髪の密度が不足し、まとまりがなくなりやすくなります。その結果、ツヤが失われ、どこか疲れた印象に見えてしまうことも。
▲軽くしすぎた毛先はパサつきやすい。密度とツヤを残すことで、まとまりのある上品な仕上がりに
ミディアムヘアは長さがある分、“ツヤとまとまり”が印象を大きく左右することに。動きを出す場合もやりすぎは避け、必要な部分だけに軽さを加えることが大切です。密度を保ちながら整えることで、自然で上品な仕上がりになります。
ミディアムヘアは“どこにどう動きを入れるか”で印象が変わります。軽さ・形・質感の３つのバランスを見直して、同じ長さでもぐっと今っぽく、洗練された印象にアップデートしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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