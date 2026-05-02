またまた大当たりキターーーッ！【スタバ】の「新作スイーツ」に癒されよ♡

日本上陸30周年を記念した限定ドリンクやグッズが登場している【スターバックス】には、新作スイーツもお目見え中。ご褒美気分を高めてくれるスイーツを食べれば、その美味しさに「大当たりキター！」と声に出してしまうかも。今回は、見た目も華やかなケーキと、朝食にもぴったりなスコーンをピックアップ。どちらもひと口食べるだけで、満足感のある味わいが実感できるはず。ぜひ、スタバでのメニュー選びの参考にしてください。

甘さ控えめで大人な味わいに癒された！

ブルーベリー果肉がたっぷりトッピングされた「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、見た目も華やか。ガレット生地に重なったレアチーズの味わいとしっかりとした果肉感を楽しめて、\570（税込）なら手頃と言えるかも。甘党の筆者はさっそく実食しましたが、スタバのスイーツの中では甘さ控えめ。酸味があるのでサッパリ爽やかに味わえました。コーヒーとの相性も、もちろんバッチリ！ 忙しい日常の“癒し”にぴったりでした。

塩味のきいたバターが決め手

「ザクッとほろっとしていてやや塩気もあるスコーン」「小さめでも存在感のある甘塩」と、@hifumi4さんが詳しく感想を投稿しているのは「あんバタースコーンサンド」。あんと厚みのあるバターをスコーンでサンドしており、価格は\390（税込）です。3時のおやつタイムはもちろん、コーヒーと一緒に軽い朝食として食べたい1品になりそう。

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※こちらの記事では@paopa0n様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。



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writer：Reco.N