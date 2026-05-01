【リンガーハット】おこさまメニューを単品390円で販売開始！フードコート店限定で、自由度の高いメニュー体系に

長崎ちゃんぽん専門店の「リンガーハット」は、2026年4月29日から全国のフードコート店限定で「おこさまメニュー」の単品の販売を開始しました（一部店舗を除く）。

おこさまメニューは4種類

これまでメインとジュース、デザートのセットメニューだけだったおこさまメニューが、単品だけでも注文できるようになりました。価格は390円です。

プラス100円でジュース、もしくはデザートをセットに、プラス200円で両方をセットにすることもできます。

子どもの好みや食べられる量に合わせて、柔軟に対応できるメニューになり、ますます利用しやすくなりました。なお、おこさまメニューは小学生以下が対象です。

おこさまメニューの単品は4種類です。

・ちびっこちゃんぽん

スープに豆乳を加えた特別仕様で、まろやかな味わいが子どもでも食べやすい。ラー油未使用で小さな子どもでも安心。

・ちびっこさらうどん

種類豊富な国産野菜がたっぷり入ったさらうどんは、麺のパリパリ食感も楽しい。

・ちびっこチャーハン

大きなベーコンがごろごろ入って食べ応えもある香ばしいチャーハン。

・ちびっこナポリタン

エビや豚肉、ブロッコリーが入ったリンガーハットのナポリタンは店舗限定メニューです。

福岡空港国内線ターミナルビル店、パサール幕張上り店、成田国際空港第3旅客ターミナルビル店の3店舗を除く、全国のフードコート店舗限定での販売です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部