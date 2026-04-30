FX情報の新拠点、誕生！ FinanceTech「EワラントFXへの全事業統合」

記事ポイント FinanceTech合同会社の全事業が2026年6月1日付でEワラントFX合同会社へ統合メディア・ツール・パートナー契約はすべて承継され、同URLでサービス継続統合後は一次情報コンテンツ強化とトレーダー支援ツールの拡充を計画 FinanceTech合同会社の全事業が2026年6月1日付でEワラントFX合同会社へ統合メディア・ツール・パートナー契約はすべて承継され、同URLでサービス継続統合後は一次情報コンテンツ強化とトレーダー支援ツールの拡充を計画

FXメディア運営やツール開発を手がけるFinanceTechが、2026年6月1日付でEワラントFXへの事業統合を発表。

2024年8月の設立から約2年、全事業を戦略的に一本化する決断。

FinanceTech「EワラントFXへの全事業統合」





統合実施日：2026年6月1日（予定）統合形態：FinanceTech合同会社の全事業をEワラントFX合同会社に承継承継対象：FXメディア運営、FXツール開発・提供、専門家インタビューコンテンツ、金融コンサルティング、ホームページ制作・運営、FXブローカーマッチングサービスほか全関連事業統合後の運営主体：EワラントFX合同会社（東京都渋谷区渋谷2-19-15）

事業ブランドの一本化による認知度向上、経営資源の集中と効率化、ガバナンス体制の強化が統合の3本柱。

複数法人で展開してきたFX関連事業を一つのブランドにまとめ、より明快な事業体制を構築する。

統合の背景

FinanceTechは「金融と技術の融合を通じて、新たな価値を創造する」をミッションに2024年8月に設立。

FXツール開発、専門メディア運営、FXブローカーとのマッチング事業を展開してきた。

設立から短期間で、業界専門家との独自取材コンテンツ、FXシミュレーションツール、ブローカー比較メディアを確立。

グループ全体の経営資源を集中させる戦略的判断として、EワラントFXへの統合を決定した。

ユーザー・パートナーへの対応

統合後も既存のメディア記事・インタビュー記事・比較コンテンツは同URLで継続閲覧可能。

シミュレーションツールや計算ツールも引き続きEワラントFXの運営下で提供される。

広告掲載・タイアップ・インタビュー協力などのパートナー契約は原則として承継。

統合後のお問い合わせ窓口については追って正式案内が予定されている。

統合後の展望

EワラントFXは、日本人トレーダー向けの最も信頼できる情報源となることを目標に掲げる。

直接取材・業界キーパーソンへの独占インタビューを起点とした一次情報コンテンツの強化がラインナップ。

ボーナスシミュレーターや必要証拠金計算ツール、リスク判定ツールといったトレーダー支援ツール群の拡充も予定。

FX入門者向けの体系的な教育プラットフォームの整備も計画されている。

FinanceTechの全事業は2026年6月1日付でEワラントFXに承継される。

FXメディア・ツール・コンサルティングといった各サービスは継続運営の方針。

両社が培ってきた知見と専門性を結集し、より充実したFX情報を発信する新体制が整う。

FinanceTechのEワラントFXへの事業統合に関するお知らせの紹介でした。

よくある質問

Q. 統合後も現在使っているFXツールは利用できますか？

A. 引き続き利用可能。

シミュレーションツール・計算ツールなど各種ツールはEワラントFXの運営下で提供が継続される。

Q. 既存のメディア記事はどうなりますか？

A. すべてEワラントFXに承継され、同URLで引き続き閲覧できる。

インタビュー記事・比較コンテンツも含めて継続掲載される。

Q. パートナー企業との契約はどうなりますか？

A. 広告掲載・タイアップ・インタビュー協力などのパートナー契約は原則としてEワラントFXが承継。

詳細は担当者から個別に連絡が届く予定。

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