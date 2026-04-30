神田愛花、過去の痴漢被害告白 再現にスタジオ驚き「通路側が嫌になっちゃったんです」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、4月30日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演し、過去の痴漢被害を明かした。
【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット
番組には、剛力彩芽や加藤史帆らがゲスト出演。「私の実は嫌いなもの」をテーマにトークを展開した。
神田は、嫌いなものに「飛行機や新幹線の通路側の席」を挙げた。そして「距離にもよるんですけど、乗ってる時間の。長距離のフライト乗ってる時にお手洗い行きたくなるから通路側に座ったんですけど、痴漢に遭ったんですよ」と告白。「それで通路側が嫌になっちゃったんです」と打ち明けた。
当時の被害状況も再現。通路を歩いてきた人物からすれ違いざまに胸のあたりを触られたという。スタジオもその状況に驚き。神田は「それがあったんで嫌になっちゃった、怖くなっちゃった」と語っていた。
【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット
番組には、剛力彩芽や加藤史帆らがゲスト出演。「私の実は嫌いなもの」をテーマにトークを展開した。
神田は、嫌いなものに「飛行機や新幹線の通路側の席」を挙げた。そして「距離にもよるんですけど、乗ってる時間の。長距離のフライト乗ってる時にお手洗い行きたくなるから通路側に座ったんですけど、痴漢に遭ったんですよ」と告白。「それで通路側が嫌になっちゃったんです」と打ち明けた。
当時の被害状況も再現。通路を歩いてきた人物からすれ違いざまに胸のあたりを触られたという。スタジオもその状況に驚き。神田は「それがあったんで嫌になっちゃった、怖くなっちゃった」と語っていた。