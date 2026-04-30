100均でいいの買っちゃった！「結局こういうのが最強に使える！」究極にシンプルな黒ポーチ

ダイソーのポケット付きマルチポーチは、￥220（税込）とは思えないハリのある素材と無駄のないシンプルデザインが魅力。外ポケット付きで小物の整理がしやすく、コスメもガジェットもすっきり収納可能。バッグの中を整えたい大人にぴったりの、実用性重視の万能ポーチです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：マルチポーチ（外ポケット付）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796826

結局こういうのが使える！ダイソーのマルチポーチをチェック

ダイソーのコスメ売り場で手に取ったのが、この『マルチポーチ（外ポケット付）』。派手さはありませんが、結局こういうシンプルなポーチが活躍するんですよね。

まず驚いたのは、220円とは思えないしっかりとした作り。よくある100均ポーチにありがちなクタッとした柔らかさではなく、ほどよいハリのある素材で型崩れしにくいのが特徴です。

手に持ったときの印象も上品で、安っぽさを感じさせない仕上がりになっています。黒一色の無駄のないデザインなので、ビジネスバッグやフォーマルなシーンにも馴染み、男女問わず使える万能さも魅力です。

お値段以上に使える！ダイソーの『マルチポーチ（外ポケット付）』

このポーチの一番のポイントは、外側に付いたオープンポケット。これが想像以上に便利で、ヘアピンやミニミラー、リップなどすぐに使いたい小物を分けて収納できます。

メインポケットと使い分けることで中がごちゃつかず、必要なものにサッとアクセスできるのはかなり快適。忙しい朝や外出先でも、探すストレスがぐっと減ります。

さらにマチもしっかりあり、見た目以上に収納力もあります。コスメ類をまとめて入れても余裕があり、日常使いには十分すぎる容量です。

さらに応用すれば、ガジェットポーチとしても活用できます。ハリのある素材のおかげで、充電器やケーブルを入れても形が崩れにくく、スマートに持ち運べます。

今回はダイソーの『マルチポーチ（外ポケット付）』をご紹介しました。

シンプルだけど実用性は抜群。バッグの中を整えたい方にとてもおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。