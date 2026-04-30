100均でいいの買っちゃった！「結局こういうのが最強に使える！」究極にシンプルな黒ポーチ
商品情報
商品名：マルチポーチ（外ポケット付）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480796826
結局こういうのが使える！ダイソーのマルチポーチをチェック
ダイソーのコスメ売り場で手に取ったのが、この『マルチポーチ（外ポケット付）』。派手さはありませんが、結局こういうシンプルなポーチが活躍するんですよね。
まず驚いたのは、220円とは思えないしっかりとした作り。よくある100均ポーチにありがちなクタッとした柔らかさではなく、ほどよいハリのある素材で型崩れしにくいのが特徴です。
手に持ったときの印象も上品で、安っぽさを感じさせない仕上がりになっています。黒一色の無駄のないデザインなので、ビジネスバッグやフォーマルなシーンにも馴染み、男女問わず使える万能さも魅力です。
お値段以上に使える！ダイソーの『マルチポーチ（外ポケット付）』
このポーチの一番のポイントは、外側に付いたオープンポケット。これが想像以上に便利で、ヘアピンやミニミラー、リップなどすぐに使いたい小物を分けて収納できます。
メインポケットと使い分けることで中がごちゃつかず、必要なものにサッとアクセスできるのはかなり快適。忙しい朝や外出先でも、探すストレスがぐっと減ります。
さらにマチもしっかりあり、見た目以上に収納力もあります。コスメ類をまとめて入れても余裕があり、日常使いには十分すぎる容量です。
さらに応用すれば、ガジェットポーチとしても活用できます。ハリのある素材のおかげで、充電器やケーブルを入れても形が崩れにくく、スマートに持ち運べます。
今回はダイソーの『マルチポーチ（外ポケット付）』をご紹介しました。
シンプルだけど実用性は抜群。バッグの中を整えたい方にとてもおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。