松本vs磐田 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](サンアル)
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 25 白井達也
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 43 金子光汰
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
MF 36 松村厳
MF 41 村越凱光
FW 19 田中想来
FW 39 井上愛簾
控え
GK 1 上林豪
DF 2 小田逸稀
DF 40 樋口大輝
DF 44 リ・トビン
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 50 早河恭哉
FW 9 加藤拓己
FW 38 藤枝康佑
監督
石崎信弘
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 8 為田大貴
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
DF 38 川口尚紀
MF 3 森岡陸
MF 33 川合徳孟
MF 48 相田勇樹
MF 77 藤原健介
FW 27 佐藤凌我
FW 39 角昂志郎
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 30 山崎浩介
DF 34 甲斐佑蒼
DF 66 増田大空
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
MF 42 石塚蓮歩
MF 50 植村洋斗
監督
三浦文丈
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 25 白井達也
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 43 金子光汰
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
MF 36 松村厳
MF 41 村越凱光
FW 19 田中想来
FW 39 井上愛簾
控え
GK 1 上林豪
DF 2 小田逸稀
DF 40 樋口大輝
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 50 早河恭哉
FW 9 加藤拓己
FW 38 藤枝康佑
監督
石崎信弘
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 8 為田大貴
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
DF 38 川口尚紀
MF 3 森岡陸
MF 33 川合徳孟
MF 48 相田勇樹
MF 77 藤原健介
FW 27 佐藤凌我
FW 39 角昂志郎
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 30 山崎浩介
DF 34 甲斐佑蒼
DF 66 増田大空
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
MF 42 石塚蓮歩
MF 50 植村洋斗
監督
三浦文丈