お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ♡癒しのコラボ新作が登場

お文具といっしょ×サンリオキャラクターズのコラボアイテムが、2026年4月25日（土）より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売スタート♡人気のゆるかわキャラクターたちがコラボしたTシャツや雑貨が登場し、日常に癒しをプラスしてくれるラインナップに。思わず集めたくなる可愛さに注目です♪

癒し系デザインのTシャツが登場

ゆるっとしたイラストが魅力のコラボTシャツは、見ているだけでほっこりするデザイン♡専用ハンガー付きで、収納まで可愛く楽しめるのもポイントです。

■半袖Tシャツ 価格：2,199円（税込）

全10種（サイズ：M、L）

■総柄半袖Tシャツ 価格：2,199円（税込）

全10種（サイズ：M、L）

毎日のコーデに取り入れるだけで、気分が上がるアイテムです♪

Gapの母の日ギフトに注目♡夏まで使えるTシャツ＆デニム特集

持ち歩きたくなるキュート雑貨

バッグやデスク周りを可愛く彩る雑貨アイテムもラインナップ♡コレクションしたくなるデザインが魅力です。

■ぬいぐるみクリップ（2個セット） 価格：1,979円（税込）

全10種

■ぬいぐるみバッグチャーム 価格：2,199円（税込）

全10種

※店舗により入荷状況が異なります。

ⓒ ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670568

ⓒ お文具 ／ 講談社

毎日に癒しと可愛さをプラス♡

お文具といっしょ×サンリオキャラクターズのコラボは、見ているだけで心が和む癒し系アイテムが勢ぞろい♡ファッションにも小物にも取り入れやすく、日常をちょっと楽しくしてくれます。お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっとハッピーに過ごしてみてくださいね♪