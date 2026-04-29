お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が29日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。

番組で日村の休養について取り上げ、コメントを求められた山里は「めちゃくちゃ心配です」と吐露。その上で「日村さんは皆さんも本当にご存知のように、お忙しいんですけど、一個一個の仕事をもう全力でやる方」とその人柄に言及。「これをあの数こなしたら、そりゃ疲れるわっていう」と気遣った。

「でも、本当に仕事も大好き、お笑い大好きで、休むことはあまりされていなかったので、これをいい機会にして、しっかり休んで、また面白い日村さんが元気よくみんなの前に来てくれるのを楽しみにしています」とエールを送った。

日村は体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。

日村はTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を17日深夜の放送から2週連続で見合わせた。相方の設楽統（53）は24日の放送で「たいしたことないけど、熱が出ちゃって」などと状況を説明していた。

ピンで3本、コンビで9本持つレギュラー番組が週7日、毎日放送されている超売れっ子。温厚で親しみやすい人柄で人気を博している。