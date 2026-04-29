見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第５週「集いし者たち」の第23回が４月29日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】美津が瑞穂屋にやってきて…

看護婦養成所の一期生たちは個性が強く、なかなかナイチンゲールの著書の翻訳も進みません。授業が休みの日、りんが直美を家に誘ったことで２人は口論に。直美は、自分が断髪した時のことを思い出し――。

ＳＮＳやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下４月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

直美（上坂樹里さん）も多江（生田絵梨花さん）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。

りん（見上愛さん）は、協力し合ってはどうかと提案するが…。

授業が休みの日、りんはトメと直美を家に誘うが直美は断る。

トメに対し、「東京の道を覚える前に、英単語のひとつも覚えたら？」と辛らつな言葉を投げつける直美。「看護婦になるならもう少し人に優しく」と諭すりんに、直美は「正しいことばかり並べられても、ただのきれいごとにしか聞こえない」と言い返し、激しい口論に。

「他人の一家だんらんを見せられて私が楽しいと思う？」と怒って寮を出て行った直美が思い出したのが、断髪した時のことだった。

結婚を考えていた海軍中尉の小日向（藤原季節）が、実は詐欺師だったと知った直美。思いつめた表情で教会にやってくると、結い上げていた髪をほどき、はさみで自分の髪を切った。そこに牧師の吉江（原田泰造）がやってくる。驚いた吉江は「こんなにきれいな髪なのに」と泣きながら、直美の髪を整えて――。

一方、美津（水野美紀さん）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎さん）に自分を雇ってほしいと願い出る。

＜視聴者の声＞

直美の髪を泣きながらカットする吉江に心を動かされた視聴者が多くいました。孤児の直美に対して、これまでも気にかけてきた吉江。

「一緒に泣きながら髪を整えてくれる吉江先生優しいな」

「あんなに綺麗なボブカットに切って見せる吉江先生 美容師の才能もある」

「吉江先生器用だな」「出会った頃のことから今までの直美さんの努力を思って吉江先生は涙を流したのかな」

「吉江先生は直美の心の実家」

「直美ちゃんが何かを決めて覚悟を持って髪を切ってることを知ってるから吉江先生は髪を切ってあげたのかな。彼女を応援するよってメッセージが込められている気がする」

「吉江先生がいる限り、直美ちゃんだって不幸の塊ではないと思う」

など吉江のやさしさに心を動かされた人が多くいました。

看護婦養成所の一期生は個性が強く、ぶつかることも多いことから、

「ギスギス地獄に現れる癒し、吉江先生」

との声もありました。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。