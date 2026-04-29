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1人の死をきっかけに、元不倫カップルら“出会ってはいけない男女5人”が食卓を囲むことになるとは……。ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第3話で描かれた餃子パーティーに、「地獄絵図すぎる」「お通夜空気」などと視聴者たちが衝撃を受けた。

【TVer】「不倫してたくせに酒は飲むんだ」 とある女性の死から繋がってしまった、元不倫カップルら男女5人の地獄絵図すぎる餃子パーティー

『エラー』は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがW主演を務めるヒューマンサスペンス。ある日絶望のどん底に落ちた大迫未央（志田未来）は、母親・美郷（榊原郁恵※）の死に関わる中田ユメ（畑芽育）と出会う。ユメが罪悪感に苛まれていく一方、彼女に未央は救われ、2人の絆は深まっていくが――。

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第3話（4月26日放送）でユメは、職場の優しい先輩・佐久間健司（藤井流星）と別れた。その理由は、彼に妻子がいるから。これまで佐久間は、目撃者の監禁をはじめ、美郷の死にまつわるさまざまな事実を隠してきた。それはユメを守る行為である一方、不倫の隠蔽でもあったのだ。ユメは、偽りの関係が人を傷つけると身をもって知り、佐久間と別れて未央の連絡先もブロックした。

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しかし、“取り返しのつかないエラー（過ち）”は重なり、出会ってはいけない者たちを引き合わせてしまう。ひょんなことから未央の自宅に、ユメとその弟・太郎（坂元愛登）、美郷の一件で重体となった近藤宏（原田龍二）の一人娘で太郎の同級生・さくら（北里琉）、そして佐久間が集結。佐久間の不倫があっという間に知れ渡るなか、集まった全員で大量の餃子が並ぶ食卓を囲むことになった。

佐久間は、帰ろうとすればさくらから「やっぱ本妻の方が大事だもんね」と嫌味を言われ、重々しい空気に耐え切れずビールをあおれば、「不倫してたくせに酒は飲むんだ」と冷笑される始末。もちろんユメにも「いいよ全然。本当。帰って」と冷たくされ、太郎にも無言で睨まれた。

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そんななかで佐久間は、未央から「とりあえず食べてください。この暗～くなった責任とってください」と言われ、みんなで餃子を食べることに。最悪の雰囲気が漂う餃子パーティーを終えた佐久間は、妻子が待つ自宅に帰ると思いきや、あろうことか居間で太郎と雑魚寝。そのまま全員で未央の自宅に泊まった。

未央宅の晩餐に対して、Ｘ上には「地獄絵図すぎる餃子パーティー」「修羅場すぎる餃子パーティー」「何このお通夜空気餃子パーチー」「世界一気まずい餃子パーティー」といった声が。

最悪な餃子パーティーの参加者・佐久間に対しては、「不倫してたくせに酒飲むんだwwwww」「不倫男に椅子貸してブランケットかけたげるだけ優しいよな誰か分からんけど、身ぐるみ剥いで放り出してもええねんで」「不倫相手の友達の家に勝手に入るのもやばいのに、さらに餃子パーティーに参加した挙句泊まるの図々しいにも程があるぞケンケン」といった声が続出した。

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また、最悪な餃子パーティー中の佐久間の不倫の話が、ユメの“罪”と重なる巧みな脚本にうなった視聴者も多い。Ｘ上には、「『どんな優しいこと言われても根っこが嘘なわけじゃん』って真理だなと思った」「嘘を知りたいかの問い、ユメにとってはダブルミーニングで来るやつ」「1つの嘘が全部の過ちを引き起こしてるから、なんだかもどかしい」といった声が寄せられた。

【TVer】佐久間（藤井流星）の不倫とユメ（畑芽育）の“罪”が重なる脚本に脱帽！ 残酷な真実を知らない方が幸せか、知る方が救われるか……未央（志田未来）の考えは？

ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記