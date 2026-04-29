衝撃の５−４！昨季覇者パリSGが独王者バイエルンとの壮絶な打ち合いを制す！伊藤洋輝は大一番で出番なし【CL準決勝】
現地時間４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン覇者のパリ・サンジェルマンが伊藤洋輝の所属するドイツ王者バイエルンとホームで対戦した。
連覇を狙うパリ・サンジェルマンは15分、ペナルティエリア内でパチョがディアスを倒してPKを献上。これを相手エースのケインに決められ、17分に先制を許す。
それでも24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らすと、33分にもデンベレのCKにジョアン・ネベスがヘッドで合わせ、逆転に成功する。
41分、中央突破してきたオリーセにタイスコアとされたが、前半アディショナルタイム４分にデイビスのハンドで獲得したPKをデンベレが決めて、一歩前に出る。
後半も王者の勢いは止まらず、56分にハキミの折り返しをクバラツヘリアがゴールに叩き込むと、58分にもボックス内左でパスを受けたデンベレがニアサイドをぶち抜き、３点差とする。
だが65分、セットプレーからCBのウパメカノにヘディングでねじ込まれると、68分にも裏抜けしたディアスのシュートで被弾し、なんと５−４とされる。
なんとかこのまま逃げ切ったパリSGが５−４で先勝。バイエルンホームの第２レグは現地５月６日に開催される。
なお、ベンチスタートの伊藤に出番はなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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連覇を狙うパリ・サンジェルマンは15分、ペナルティエリア内でパチョがディアスを倒してPKを献上。これを相手エースのケインに決められ、17分に先制を許す。
それでも24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らすと、33分にもデンベレのCKにジョアン・ネベスがヘッドで合わせ、逆転に成功する。
後半も王者の勢いは止まらず、56分にハキミの折り返しをクバラツヘリアがゴールに叩き込むと、58分にもボックス内左でパスを受けたデンベレがニアサイドをぶち抜き、３点差とする。
だが65分、セットプレーからCBのウパメカノにヘディングでねじ込まれると、68分にも裏抜けしたディアスのシュートで被弾し、なんと５−４とされる。
なんとかこのまま逃げ切ったパリSGが５−４で先勝。バイエルンホームの第２レグは現地５月６日に開催される。
なお、ベンチスタートの伊藤に出番はなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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