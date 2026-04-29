◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

伝統の長距離Ｇ１、第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都）で、阪神大賞典２着のアクアヴァーナルが７３年ぶりの牝馬Ｖを狙う。四位調教師は「甘くはない」と冷静なジャッジも「スタミナはあるし、京都もいい」と前向きだ。ホーエリート、ヴェルミセルを含めた３頭が、１９５３年のレダ以来となる快挙を目指す。

適性を信じているからこそ、挑戦を選んだ。１９５３年のレダ以来、牝馬が手にしていない春の盾。グレード制が導入された１９８４年以降、４２年で【００１３０】と苦しい戦いを続けている。それでも、四位調教師はアクアヴァーナルを送り出す。「さすがにＧ１で相手が強い。甘くはないでしょう。ただ、スタミナはあるし、京都もいいんじゃないかな」としっかり前を向いた。

重賞初挑戦だった前走の阪神大賞典では内ラチ沿いで脚をため、好位からの正攻法で２着。デビュー時に４３８キロだった馬体重も４７８キロと４０キロ増えていた。「カイバ食いが落ちないし、食べたものが実になって、大きくなっている」とトレーナー。成長に比例するように、競馬の幅も広がった。以前は先行策が中心だったが、昨秋の比叡Ｓ（２着）では中団から差す形にも対応。昨年３月から８戦７連対の安定感は何よりの成長の証しだ。

壁の高さは身にしみて分かっている。通算３０年、ＪＲＡや地方など合わせて騎乗回数１万４０００回を超える騎手時代。牝馬で３０００メートル以上のレースに挑んだのは、スマートレイアーに騎乗した１８年のこのレース（７着）を含む２回だけだ。勝利も手にしていない。「相対的に見て、牝馬は気が入りやすいから」と切り出すと、こう言葉を続けた。「周りに牡馬がいると、精神的な消耗は大きいんです。距離が長いぶん、そういう状況が長くなりやすいというのはあると思う」とかつての経験を呼び起こし、冷静に分析する。

大切なのはフィジカルよりもメンタル。ならば、白く輝く愛馬の姿は頼もしく映る。「おっとりして、余計なことはしない馬。競馬を使ってもテンションが上がらず、冷静に走れるんですよね」。騎手時代にはウオッカで０７年の日本ダービーを圧勝した。今度は調教師として、牝馬と歴史を動かす。（山本 武志）

初コンビ松山「いい馬」

アクアヴァーナルと初コンビを組むのが桜花賞、皐月賞を連勝中の松山だ。１週前追い切りで初コンタクトを取り、栗東・ＣＷコースで５ハロン６８秒９―１１秒５を出した。「いい感じでした。乗りやすい馬で長距離向きだなと思いました。いい馬だと思います」と好感触。これまで天皇賞・春には５度騎乗し、ブレークアップに乗った２０２３年の４着が最高。今春の勢いに乗って、初の歓喜を味わいたい。