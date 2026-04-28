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体育の成績は「技能」だけじゃない？文科省ワーキンググループが議論する次世代の体育授業とは

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YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」が、「体育が苦手な子も評価される時代へ｜文科省・体育保健体育WG第9回を徹底解説」と題した動画を公開した。

動画では、学習塾向けサービスを展開する合同会社SyUNi代表小田氏が、文部科学省のワーキンググループで議論された、これからの体育・保健体育における授業設計や新しい評価基準の方向性について詳しく解説している。



小田氏はまず、今回の議論の主題が「指導と評価の改善・充実」であることを提示した。これまでの体育は特定の種目をこなすことが目的になりがちだったが、今後は運動やスポーツを媒介として、協働や安全、工夫する力などの「資質・能力」を育てることが重視されると説明する。評価のあり方についても、単に「できる・できない」といった技能の到達度だけでなく、課題発見や振り返りといった学習過程全体を見取る方向へと転換していくという。



さらに、今後の授業設計において重要なキーワードとして「余白」を挙げた。細かい内容を詰め込むのではなく、子どもの実態に応じて活動を組み替えるなど、多様な子どもを包摂するための時間と設計の余地を作ることが求められる。また、「デジタルは体育を座学化しない」と述べ、タブレット端末などを活用して自分の動きを客観視したり、仲間と作戦を共有したりすることで、学びを可視化し深める手段としてのデジタル活用の重要性を語った。



終盤では、保健分野についても言及。「知識を生活に適用する」学びへとシフトし、暗記にとどまらず、自分の生活に引き寄せて判断する力が求められると強調した。これからの体育・保健体育は単なる実技教科にとどまらず、健康や地域、データといった要素と接続し、社会とつながる探究的な教科へと進化していくことが示唆されている。