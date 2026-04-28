HYBEオーディション、“4人→2人”の中間審査がスタート 直前にコーチが激怒「帰ればいいじゃん、もう」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の#10が、きょう28日にABEMAで配信された。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
審査まで残り10日と迫る中、ダンスコーチのマーサとAOIの間で対立がぼっ発。「一番できてない人が一番笑って『帰りたい』って言うのは何で？ついていけてないじゃん」と指摘するダンスコーチ・マーサに対し、AOIは自分らしさとプロとしての振る舞いの間でどうすべきか分からない葛藤をぶつける。「帰ればいいじゃん、もう」と突き放されながらも、AOIは「98%くらいは暗い気持ちで包まれてるんですけど、2%くらいは未来がちゃんと見えてる」と前を向き、その後の練習で驚異的な成長を遂げ、ダンスコーチ・マーサからも「彼女のトレーニング中の姿勢もエナジーも、全て変わった」と絶賛されるまでになった。
中間審査がスタート。 課題曲「PARTY b4 the PARTY」と「WE RIDE」を披露する。「PARTY b4 the PARTY」のラストを飾る見せ場の大技「スプリット」の担当に抜てきされたのは、歌とダンス未経験の15歳・咲来（SAKURA）。体の硬さに苦戦しつつも、この日のためにストレッチや練習に励んだ咲来（SAKURA）は、本番で圧倒的なパフォーマンスとともに見事大技を披露し、審査員たちを感動させる。この咲来（SAKURA）のパフォーマンスをスタジオのヒコロヒーも「咲来（SAKURA）ちゃんがすごかった」と絶賛した。
一方、これまで急成長を遂げ「絶好調。私は受かると思います」と自信を見せていたAOIに対し、審査員でビヨンセらの楽曲を制作するバード・シュウデルからは「出だしの音程が不安定だった」と過酷なフィードバックが下される。極限まで追い込み、すべてを懸けてきたAOIに突きつけられた厳しい現実に、スタジオの指原も思わず「これつらいですね…」と息を飲んだ。
その後の合格者を決める会議では、審査員たちの意見が割れる事態に。「AYANAとRINKAの歌唱力は間違いなく際立っていた」と絶賛するバード・シュウデルに対し、HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インは「咲来（SAKURA）は既存メンバーが持っていない特別なものを持っている」とコメント。Fifth Harmony ローレン・ハウレギは「AOIが良いわ。表情は完璧で集中力も高い」と評価し、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「私はAYANAが際立っていたと思います」と語った。
それぞれの名前が挙がる混戦状態に、スタジオの指原らも「全員の名前が出てる。どうやって決めるの？」とコメント。果たして、過酷な中間審査を生き残り、最終審査へと駒を進める2人は誰なのか。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
中間審査がスタート。 課題曲「PARTY b4 the PARTY」と「WE RIDE」を披露する。「PARTY b4 the PARTY」のラストを飾る見せ場の大技「スプリット」の担当に抜てきされたのは、歌とダンス未経験の15歳・咲来（SAKURA）。体の硬さに苦戦しつつも、この日のためにストレッチや練習に励んだ咲来（SAKURA）は、本番で圧倒的なパフォーマンスとともに見事大技を披露し、審査員たちを感動させる。この咲来（SAKURA）のパフォーマンスをスタジオのヒコロヒーも「咲来（SAKURA）ちゃんがすごかった」と絶賛した。
一方、これまで急成長を遂げ「絶好調。私は受かると思います」と自信を見せていたAOIに対し、審査員でビヨンセらの楽曲を制作するバード・シュウデルからは「出だしの音程が不安定だった」と過酷なフィードバックが下される。極限まで追い込み、すべてを懸けてきたAOIに突きつけられた厳しい現実に、スタジオの指原も思わず「これつらいですね…」と息を飲んだ。
その後の合格者を決める会議では、審査員たちの意見が割れる事態に。「AYANAとRINKAの歌唱力は間違いなく際立っていた」と絶賛するバード・シュウデルに対し、HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インは「咲来（SAKURA）は既存メンバーが持っていない特別なものを持っている」とコメント。Fifth Harmony ローレン・ハウレギは「AOIが良いわ。表情は完璧で集中力も高い」と評価し、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「私はAYANAが際立っていたと思います」と語った。
それぞれの名前が挙がる混戦状態に、スタジオの指原らも「全員の名前が出てる。どうやって決めるの？」とコメント。果たして、過酷な中間審査を生き残り、最終審査へと駒を進める2人は誰なのか。