乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）が2026年6月30日（火）に発売される。

【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集の先行カット

乃木坂46の4期生であり、“やんちゃん”の愛称で親しまれている金川紗耶にとって自身初の写真集が発売決定。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川のソロ写真集のロケ地に選ばれたのは、クロアチアのドゥブロブニク。まるで一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力が詰め込まれているという。

紙面ではファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、さまざまなシチュエーションや服装のカットを掲載。先行カット第1弾ではドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ様子を収めた3枚のカットが公開された。

写真集発売決定に合わせて金川は「目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って...。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけると嬉しいです！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）