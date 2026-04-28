東京時間17:38現在
香港ハンセン指数　　 25679.78（-245.87　-0.95%）
中国上海総合指数　 4078.64（-7.71　-0.19%）
台湾加権指数　　　　 39521.73（-94.90　-0.24%）
韓国総合株価指数　 6641.02（+25.99　+0.39%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8710.67（-55.68　-0.64%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 76937.63（-366.00　-0.47%）

　２８日のアジア株は総じて下落。米国とイランの動向に進展が見られない中、ＮＹ原油が時間外取引で一段と上昇していることなどが重石となって、アジア株は売り優勢で推移した。
　　　
　上海総合指数は小反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、造船メーカーの中国船舶工業が買われる一方で、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、航空機部品メーカーの中国航発動力が売られた。
　　　
　香港ハンセン指数は続落。医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）が買われる一方で、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、医薬品メーカーの石薬集団が売られた。
　　　
　豪ＡＳＸ２００指数は続落。探鉱会社のライオンタウン、総合メディア企業のニューズ・コーポレーションが買われる一方で、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、鉱山会社のニューモント、ドローン検知技術企業のドローンシールド、ソフトウエア開発のサイトマインダー、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステートが売られた。