アジア株 総じて下落、香港株は続落 アジア株 総じて下落、香港株は続落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 25679.78（-245.87 -0.95%）

中国上海総合指数 4078.64（-7.71 -0.19%）

台湾加権指数 39521.73（-94.90 -0.24%）

韓国総合株価指数 6641.02（+25.99 +0.39%）

豪ＡＳＸ２００指数 8710.67（-55.68 -0.64%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76937.63（-366.00 -0.47%）



２８日のアジア株は総じて下落。米国とイランの動向に進展が見られない中、ＮＹ原油が時間外取引で一段と上昇していることなどが重石となって、アジア株は売り優勢で推移した。



上海総合指数は小反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、造船メーカーの中国船舶工業が買われる一方で、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、航空機部品メーカーの中国航発動力が売られた。



香港ハンセン指数は続落。医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）が買われる一方で、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、医薬品メーカーの石薬集団が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。探鉱会社のライオンタウン、総合メディア企業のニューズ・コーポレーションが買われる一方で、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、鉱山会社のニューモント、ドローン検知技術企業のドローンシールド、ソフトウエア開発のサイトマインダー、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステートが売られた。

外部サイト