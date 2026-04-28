5月26日より放送がスタートする、伊藤健太郎と寛一郎がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム100日後に別れる僕と彼』の追加キャストとして、山田健人、野村麻純、竹中直人、光宗薫、工藤阿須加の出演が決定。あわせてポスタービジュアルが公開された。

参考：伊藤健太郎×寛一郎W主演で『100日後に別れる僕と彼』ドラマ化 鳴海唯がディレクター役に

本作は、テレビドラマ化、映画化もされた『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』（角川文庫刊）で知られる、浅原ナオトの同名小説が原作。2023年に惜しまれながらも急逝した浅原ナオトの最後の著作となる。自らもゲイであることを公表し、執筆活動を通じて真摯に言葉を紡ぎ続けてきた浅原にとって、自らの葛藤を投影したとも言える一作だ。

性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューの様子が、「萌える」とSNSで広まり、世間の注目を集めることになった春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんな2人に、同棲生活を100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、“同性愛者への理解を広めたい”佑馬はそれを受諾する。ところがその時、佑馬と樹は、すでに破局していた。佑馬は取材を受けることを渋っていた樹を説得し、2人はカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが……。一見、順調に見えた取材だったが、“理想のカップル”でありたい佑馬に対し、思ったことを遠慮なく言い、協力的でない樹。描いた構想通りにはいかない志穂。カメラが捉えたのは、幸せな日常か、それとも巧妙に作り上げられた嘘なのか。インタビューを通して彼らは見落としていたある大切なことに気づいていく。

伊藤が演じるのは、広告代理店『ウェイブス』に勤務する広告プランナー・春日佑馬。寛一郎は、佑馬の元恋人・長谷川樹役を担当。そして、映像制作会社「ライジング・サン」の若手ディレクター・茅野志穂を鳴海唯が演じる。

監督を務めるのは、浅原の小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画版『彼女が好きなものは』でメガホンを取った草野翔吾。脚本は、浅原原作のテレビドラマ版『腐女子、うっかりゲイに告る。』（NHK総合）の脚本も手がけた三浦直之が担当する。

山田は、志穂（鳴海唯）とともに佑馬（伊藤健太郎）と樹（寛一郎）のドキュメンタリー取材にAD兼カメラマンとして参加することになる山田健太朗役を、野村はそんな山田と同じく映像制作会社「ライジング・サン」に務める先輩ディレクターの森尚美役を演じる。そして、竹中は志穂たちが務める「ライジング・サン」の社長・日出勲役を、光宗はレズビアンであり、佑馬のサークル時代の先輩・片桐明日奈役を、工藤は佑馬が務める会社の上司である久保田慎也役をそれぞれ演じる。

公開されたポスタービジュアルでは、“100日後に別れる僕と彼”からは想像もできないほど仲良く楽しそうに笑い合う2人の姿が捉えられている。“理想の同性カップル”として話題となり、ドキュメンタリー取材を受けることになったこの2人の100日間には一体、どのような物語があるのか。

また、OP主題歌ががらりの楽曲「単純ないきもの」に決定。“自分”を問い、もがきながらもたどり着いた答えとは。優しいメロディとリアルに綴られた歌詞が本作の物語に寄り添う。

【コメント】

・がらり（主題歌）

この度は主題歌として「単純ないきもの」を採用いただき、とても嬉しく思います。この曲は複雑な進化を遂げた私たち人間の中にある、ごくシンプルな哲学について歌った曲です。日常の中にあるすれ違い、葛藤、疎外感。さまざまな感情が包み隠さず映し出される『100日後に別れる僕と彼』という作品の入り口に、この曲がそっと寄り添って作品に彩りを添えられていたら嬉しいです。

・山田健人（山田健太朗役）

普段感じてはいるけれど、言葉にしてこなかった想いが丁寧に描かれていて、自分自身と向き合うきっかけになった作品です。山田健人が演じる二文字違いの山田健太朗は良くも悪くも空気の読めない人物です。そんな彼が素敵なキャラクターとどのように混じり合い物語になっていくか、是非注目してください！僕は難しい事は言えません!とにかく是非是非ご覧ください！ よろしくお願いいたします!!!!

・野村麻純（森尚美役）

佑馬と樹、2人の同棲100日間を撮影するドキュメンタリーを発案し、仕事に育児に奮闘する森尚美役を演じました。役と共に、私の中でも色んな気持ちが波立ち、社会的に当てはめられた役割や責任、働くことの尊厳について向き合いなおす丁寧で濃厚な時間となりました。尚美と気持ちを分け合える仲間が、見て下さる方の中にもきっと居ると思います。それぞれ登場人物がもがき合い、励まし合いながら過ごす日々をぜひご覧ください。

・光宗薫（片桐明日奈役）

原作を読み、真っ直ぐ描かれた人間同士の話だと感じました。人間はそれぞれがオリジナルの思考と感情と記憶を持った個体であり、分かり合えない理由も分かり合えない。明日奈は勇気と愛情のどちらも併せ持った人間です。どちらも失わず人と関わり続けることは容易ではなかったと想像します。明日奈の直向きな生き方に背中を押されながら演じさせていただきました。

・工藤阿須加（久保田慎也役）

悩み、すれ違い、葛藤する2人の100日間。同性だから異性だからと括らずに、色々考えさせられながらも自然に感情移入していて、見終わった後、少し前向きな気持ちになれる作品になっていると思います。

・竹中直人（日出勲役）

伊藤健太郎くんそして寛一郎くんの柔らかな空気に包まれながらゆるやかなひとときを過ごす事が出来ました。何故かもう遠い過去のような気がしてなりません。草野監督の演出も的確で穏やかでした。まだ寒い撮影だったあの日、草野監督と2人でさりげなくフィッシュマンズの音楽を口ずさめたあの時間はなんともロマンチックな思い出です。

（文＝リアルサウンド映画部）