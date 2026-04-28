松阪競輪のPR隊が28日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、5月9日から12日まで行われる「アクアリッズカップG3ナイター」をあぴーるした。

若手起動型が集結しスピードレースを展開してくれそう。今年は2月の小松島、3月の伊東、前橋とF1で3Vをマークしている木村皆斗（24＝茨城・119期）、今月の武雄記念で決勝進出した谷内健太（25＝京都・125期）、調子を上げている村田祐樹（27＝富山）と真鍋智寛（27＝愛媛）の121期コンビも楽しみな存在。ガールズも好メンバー。先日松戸で行われたG1オールガールズクラシック決勝3着の児玉碧衣（30＝福岡・108期）に地元・三重の竹野百香（23・124期）が挑む。

イベントは春まつりを9、10日に開催。9日は名探偵プリキュア！ショー、アキラ100％お笑いステージを開催。人気・話題のグルメが大集合する屋台グルメ大集合も開催。

松阪市産業文化部の福島慎也競輪事業担当理事は「若手の売り出し中の機動力がある選手が斡旋できた。女子も児玉、竹野のメンバーで4日間盛り上げていきたい。売り上げ目標は45億円」と力強く話した。