今季二度の指揮官交代。チェルシーの次期監督候補にシャビ・アロンソも浮上？「最終的なリストに３人の名前」と英紙報道

今季二度の指揮官交代。チェルシーの次期監督候補にシャビ・アロンソも浮上？「最終的なリストに３人の名前」と英紙報道