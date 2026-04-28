今季二度の指揮官交代。チェルシーの次期監督候補にシャビ・アロンソも浮上？「最終的なリストに３人の名前」と英紙報道
今季のチェルシーは二度、指揮官が交代している。
プレミアリーグで優勝争いに絡めずにいた１月にエンツォ・マレスカ監督が退任し、リアム・ロシニア監督を招聘。新体制では序盤こそ公式戦５連勝を飾るなど好スタートを切ったが、徐々にペースダウン。４月21日のプレミアリーグ第34節でブライトンに０−３で敗れ、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫した翌日、ロシニア監督も任を解かれた。
今季終了まではカラム・マクファーレン暫定監督がチームを率いるなか、後任の人選に注目が集まっている。
英紙『Mirror』は「チェルシーの次期監督候補：シャビ・アロンソがリストに加わり、最初の接触が行なわれた」と見出しを打った記事を掲載。「次の正式な監督を探しており、最終的なリストに３人の名前が挙がっている」と報じた。
同メディアによれば、チェルシーは契約満了に伴い６月にボーンマスを退任することが決定しているアンドニ・イラオラとコンタクトを取ったことが明らかに。さらに『テレグラフ』紙の報道を受け、検討されているのはイラオラだけではないと伝える。
「イラオラと同様に今夏で契約満了となるフルアムのマルコ・シウバにもアプローチする見込みだ。また、今年１月に就任からわずか７か月でレアル・マドリーを更迭されたアロンソも同様で、この元リバプールMFは同郷のイラオラと代理人が同じだ」
さらに「チェルシーの候補者リストに載っているのはこの３人だけではなく、他にも名前が公表されていない候補者が検討されている」という。果たして、来季のチェルシーで指揮を執るのは誰になるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
プレミアリーグで優勝争いに絡めずにいた１月にエンツォ・マレスカ監督が退任し、リアム・ロシニア監督を招聘。新体制では序盤こそ公式戦５連勝を飾るなど好スタートを切ったが、徐々にペースダウン。４月21日のプレミアリーグ第34節でブライトンに０−３で敗れ、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫した翌日、ロシニア監督も任を解かれた。
英紙『Mirror』は「チェルシーの次期監督候補：シャビ・アロンソがリストに加わり、最初の接触が行なわれた」と見出しを打った記事を掲載。「次の正式な監督を探しており、最終的なリストに３人の名前が挙がっている」と報じた。
同メディアによれば、チェルシーは契約満了に伴い６月にボーンマスを退任することが決定しているアンドニ・イラオラとコンタクトを取ったことが明らかに。さらに『テレグラフ』紙の報道を受け、検討されているのはイラオラだけではないと伝える。
「イラオラと同様に今夏で契約満了となるフルアムのマルコ・シウバにもアプローチする見込みだ。また、今年１月に就任からわずか７か月でレアル・マドリーを更迭されたアロンソも同様で、この元リバプールMFは同郷のイラオラと代理人が同じだ」
さらに「チェルシーの候補者リストに載っているのはこの３人だけではなく、他にも名前が公表されていない候補者が検討されている」という。果たして、来季のチェルシーで指揮を執るのは誰になるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」