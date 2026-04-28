東陽倉庫 <9306> [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17.5億円→19億円(前の期は18.5億円)に8.6％上方修正し、一転して2.3％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.2億円→9.7億円(前年同期は9.3億円)に18.2％増額し、一転して4.0％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

物流事業における取引の拡大に伴う営業収益（保管料、荷役料等）及び営業利益の増加に加え、金融収支が想定を上回る水準となったこと等により通期連結業績予想を修正するものであります。なお、上記の業績予想等は、現時点において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により予想値と大きく異なる可能性があります。