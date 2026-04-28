GWの「東京→新大阪」帰省は家族3人で「新幹線4万4000円」だけど、車なら「2万円」ほどで安上がり！ でも“駐車場・食事代”も入れると意外と高い!? 追加費用も含め比較

東京→新大阪の移動費はいくら？ 新幹線と車のコストを比較

まずは、新幹線と車の移動費がそれぞれいくらになるのか整理していきましょう。家族3人（夫婦＋中学生）のケースで考えます。



新幹線のコスト（片道分）

東京～新大阪間の新幹線（指定席・通常期）の運賃は、大人1人あたり1万4520円が目安です。なお、中学生は大人料金です。

1万4520円× 3人＝4万3560円

以上から、3人分の運賃は約4万4000円となります。ただし、ゴールデンウィークのように混雑が予想される時期は、指定席特急料金が上乗せされる点に注意が必要です。繁忙期は1人あたり200円、最繁忙期は400円（家族3人分では600～1200円）が加算されます。



車のコスト（片道分）

車の場合は、以下が目安です。



高速料金（東京IC～吹田IC）：通常料金1万840円／ ETC料金7590円

ガソリン代：約5200～6500円

合計：約1万2790～1万7340円 ※走行距離470キロメートル、燃費12～15キロメートル／リットル、レギュラーガソリン全国平均167.5円／リットルで試算。ゴールデンウィーク中は休日割引が適用されないため、ETC料金は深夜割引利用の場合。



これに、渋滞による燃費悪化、ICまでの一般道、現地での追加走行などを考慮する必要があります。さらに、長距離走行のため高速道路で給油する可能性もあるでしょう。

高速道路のガソリンスタンドは、一般道の店舗と比較して約10～30円／リットル割高に設定される傾向にあります。実際のガソリン代は試算よりも増加する可能性が高く、合計では2万円程度を見込んでおくとよいでしょう。それでも、この段階では車のほうが新幹線よりも2万円以上割安です。



車移動は本当に安い？ 見落としがちな追加コスト

車の費用は、「高速代＋ガソリン代」だけで終わらない点が重要です。

まず考慮したいのが駐車場代です。新大阪駅周辺では、24時間最大料金が1400～2800円程度に設定されている駐車場が見られます。数日間の帰省では、駐車場代だけで数千円かかる計算です。

さらに、長時間の移動ではサービスエリアでの飲食費も重なります。軽食や食事を3人分で1回2000～3000円とした場合、複数回利用すれば1万円近くになることも考えられるでしょう。これらを踏まえると、実際のコストは1万～2万円程度上振れする可能性があります。



新幹線は高いだけ？ 時間・快適性・トータルコストで見る価値

新幹線は費用だけで判断すると割高に見えますが、時間と負担の面では大きなメリットがあります。

東京～新大阪の所要時間は約2時間30分で、渋滞の影響を受けません。そして、移動中に仮眠を取ったり体を休めたりできるため、到着後すぐに次の予定に動きやすくなります。

一方、車は通常でも6時間前後、ゴールデンウィークの混雑期にはそれ以上かかることもあります。長時間の乗車や渋滞で体が疲れやすく、到着後に「まず休憩が必要」という状態になりがちです。特に子どもがいる家庭では、こうした移動後の余力がその日の過ごし方に直結します。

さらに、EXサービスを利用すれば、早期予約で一定の割引を受けられる場合もあります。繁忙期は料金が上がりますが、事前の準備によって負担を調整できる点は見逃せません。



結局どちらが得？ 総額の比較と選び方

ここまでの条件で整理すると、2万円以上差があると思っていたものが、実際には数千～1万円程度まで縮まるケースもあります。



新幹線：約4万4000円（繁忙期でやや増加）

車：3万～4万円前後（追加費用込み）



移動の負担を減らしたい、時間を有効に使いたい場合は新幹線のメリットが大きくなります。一方、費用を優先し、現地でも車を使う予定がある場合には車が合理的です。



総額で見ると差はここまで縮まる

ゴールデンウィークの帰省では、車のほうが安く見えますが、実際には駐車場代や飲食費を含めると差は大きく縮まります。一方、新幹線は繁忙期料金で負担が増えるものの、時間の短さや快適性というメリットがあります。

家族3人（夫婦＋中学生）のケースでは、差額は1万円前後になることも多く、「安さ」だけで判断するのは難しいところです。家族の負担や予定も含めて、納得できる移動手段を選ぶことが大切です。



出典

東海旅客鉄道株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 東海道・山陽新幹線からピーク期間のぞみ全席指定席のご案内

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー