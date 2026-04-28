開催：2026.4.28

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 9 - 7 [カブス]

MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するカブスの先発投手はマット・ボイドで試合は開始した。

1回裏、3番 ジャクソン・メリル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 CHC、7番 タイ・フランス 7球目を打ってタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-0 CHC

2回表、5番 鈴木誠也 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 SD 3-1 CHC

3回表、6番 モイセス・バレステロス 初球を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでカブス得点 SD 3-5 CHC

3回裏、6番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SD 4-5 CHC

5回裏、8番 ニック・カステラノス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 6-5 CHC

7回裏、7番 タイ・フランス 4球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 SD 8-5 CHC

8回裏、4番 ガビン・シーツ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 9-5 CHC

9回表、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 SD 9-6 CHC、ピッチャー メーソン・ミラーがワイルドピッチでカブス得点 SD 9-7 CHC

試合は9対7でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで1勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.317となっている。

ここまでパドレスは19勝9敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カブスは17勝12敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 14:38:23 更新