春は「花旅」のベストシーズン。花旅コーディネーターが選ぶ、この春おすすめ美しい風景を満喫できる花の鑑賞スポット８選！＜茨城・群馬＞

〈発売中の『婦人公論』5月号から記事を先出し！〉美しい花を見ると心が癒やされ、幸せな気分に。またその時期にしか見られないという特別感が、さらに気持ちを高揚させてくれます。日本全国の花畑や庭園に詳しい舩山純さんに、この春おすすめの観賞スポットを聞きました（構成：島田ゆかり）

個性的な11の庭園に多数のバラが

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５〜６月はベストシーズン

私が「花旅」に興味をもったのは、ガーデニングがブームになった35年ほど前。以来、日本全国に美しい庭園やフラワーパークが増え、多様な花を楽しめるようになりました。そして今、花を楽しむことを目的とした旅が人気です。

花旅の魅力は、何といっても季節感を味わえること。特に春は、待ちかねていた開花を迎え、気持ちも華やぎます。冬から春になるにつれ、徐々に色鮮やかな花が増えていくのも楽しみのひとつです。

色とりどりの花が一面に咲いている光景は、息をのむほど美しく、写真が映えるのも花旅の魅力でしょう。

また、旅先で珍しい品種の苗に出会い、購入するのを楽しんでいる人も少なくありません。

最近はツアーにひとりで参加する女性も多く、花が好きという共通点から「花友」になって交流を深める人も。「どこの花がよかった」など、情報交換も盛んに行われているようです。

時期を逃さぬよう開花情報をチェック

花旅は、やはり一番美しい時期に訪れたいもの。最近は温暖化の影響で開花時期が早まる品種も多く、おでかけ前の情報チェックが欠かせません。各施設がＳＮＳやホームページでリアルタイムの開花情報を発信しているケースが多いので、計画を立てる際に参考にしましょう。

個人で行く場合は、開花に合わせてスケジュールを立てることができます。ツアーを利用するなら早い時期に申し込む必要がありますが、ギリギリまで空席がある場合も。また、ひとり参加であれば直前でも空いているケースがありますので、チェックしてみましょう。

開花前線は南から北上していくため、好きな花を追いかけて、日本全国をめぐる旅を計画する達人もいます。あるいは、「九州で花旅を計画していたのに予定が合わず行けなかったので、北のエリアでリベンジする」という楽しみ方も。開花スケジュールとにらめっこしながら計画を立てるのも春の楽しみといえます。

花旅で気をつけたいことは、歩きやすい靴で参加すること。足元が整備されていない場所が多く、石や枝につまずく人も少なくありません。また、雨天の際は傘をささずに雨合羽を用意しましょう。植物を傷つけないための配慮です。日焼け止めや帽子も必須。かわいらしい帽子で「ガーデンファッション」を楽しんでいる花好きさんが大勢います。

もうひとつ重要なのは、「とるのは写真だけ」というマナー。勝手に花を摘んだり、「挿し木にできるかも」と枝を持ち帰ったりするのはやめましょう。植物を傷つけないように、観賞や撮影を楽しむことが大切です。

今回は見応えのある花のスポットをご紹介していますので、ぜひ、春の美しい風景を満喫してください。

【茨城県】いばらきフラワーパーク



いばらきフラワーパーク

1日満喫できる体験型人気スポット

2021年にリニューアルし、五感で楽しめるバラ園に。「洗練された空間で約900品種のバラを観賞できるのはもちろん、『バラ農家に招かれる』がコンセプトのレストランやカフェ、マーケットも充実しています。また、アロマミスト作りや季節の花摘み体験など、『100の体感アクティビティ』を開催しているのも魅力」。（舩山さん。以下同）



茨城県の県花であるバラ約900品種がお出迎え。地元の新鮮な食材を楽しめるランチは花に囲まれるベンチなど、園内のどこで食べてもOK

DATA●茨城県石岡市下青柳200番地 TEL 0299・42・4111

開園時間／9：00〜17：00

休園日／火曜日（祝日の場合は翌平日）

入園料／大人900円〜1800円

アクセス／JR常磐線石岡駅、つくばエクスプレスつくば駅より車で約30分

公式サイト／https://www.flowerpark.or.jp/

（写真提供：いばらきフラワーパーク）

【群馬県】中之条ガーデンズ



中之条ガーデンズ

匠が手掛けた庭をめぐる幸せな時間



人気のガーデンデザイナーたちが植栽を担当し、「庭の部屋」をめぐるような散策が楽しめる回遊式庭園。「ローズガーデンは育種家の河合伸志さん、ナチュラルガーデンは園芸家の吉谷桂子さんがプロデュース。また、大藤棚は『はままつフラワーパーク』の理事長で樹木医の塚本こなみさんが手掛けています。圧倒的な迫力で没入感を味わえるはず」。



ローズガーデンの入り口から藤棚を見下ろせて、新しい楽しみ方ができる。バラは花畑ではなく「景色」として楽しめるようにデザイン

DATA●群馬県吾妻郡中之条町大字折田2411 TEL 0279・75・7111

開園時間／9：00〜17：00（最終入園16：30）

休園日／木曜日、祝日の翌日、年末年始（開花時期は開園）

入園料／大人（高校生以上）400円〜2000円

アクセス／JR中之条駅よりバス約10分

公式サイト／https://nakanojo-g.jp/

（写真提供：中之条ガーデンズ）

※開園時間や入園料はシーズンにより変動する場合があります。事前に施設へ問い合わせを

＜２につづく＞