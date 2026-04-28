開催：2026.4.28

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 2 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が28日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとヤンキースが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。

3回表、2番 ベン・ライス 初球を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 TEX 0-2 NYY、3番 アーロン・ジャッジ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 TEX 0-3 NYY

4回表、5番 ジャズ・チザム 初球を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 TEX 0-4 NYY

7回裏、5番 ジョク・ピダーソン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-4 NYY

9回裏、8番 アレハンドロ・オスナ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-4 NYY

試合は2対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのマックス・フリードで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで1勝2敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 12:02:12 更新