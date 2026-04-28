春に行きたいと思う「石川県の旅行先」ランキング！ 2位「金沢21世紀美術館」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の疲れを癒やすために、週末を利用して少し遠くまで足を伸ばしたくなるすがすがしい気候になりました。歴史的な名所や美しい海岸線など、春の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる旅先が注目されています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「石川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「美しい庭園を回り、美術館でも面白いものや綺麗な絵画を見て心の栄養を吸収したいです」（30代女性／三重県）、「楽しい美術館なので何度行っても飽きない。素敵なカフェもあるので一緒に利用したい」（40代女性／富山県）、「感性が高まりそうだから」（40代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
回答者からは「やっぱり春と言えば桜であり数多くの桜に囲まれながら風情ある景色を眺めてお花見をしたい。また夜はライトアップをあるため夜は歩きながらのんびり散歩をしたい」（20代女性／千葉県）、「春は桜が咲き、日本庭園の美しさが一番引き立つ季節だからです。池や橋との組み合わせがとても風情があり、歩くだけで季節を感じられるからです。落ち着いた雰囲気の中でゆっくり散策でき、写真映えも抜群だからです」（20代女性／滋賀県）、「特に桜の時期は、霞ヶ池に映り込む花々が美しく、庭園全体が柔らかな春色に包まれます。また、春は気候が穏やかで散策に最適なため、広い園内をゆっくり歩きながら四季の移ろいを感じられる点も魅力です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「石川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：金沢21世紀美術館／33票「まちに開かれた公園のような美術館」をコンセプトにした、金沢を代表する現代アートスポットです。春の柔らかな光がガラス張りの円形建物に差し込み、屋内外のアート作品をより魅力的に演出します。老若男女が気軽に立ち寄れるオープンな雰囲気があり、春の街歩きの合間に感性を刺激する体験が楽しめます。
回答者からは「美しい庭園を回り、美術館でも面白いものや綺麗な絵画を見て心の栄養を吸収したいです」（30代女性／三重県）、「楽しい美術館なので何度行っても飽きない。素敵なカフェもあるので一緒に利用したい」（40代女性／富山県）、「感性が高まりそうだから」（40代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
1位：兼六園／121票日本三名園の1つであり、春は園内に約40種類、約400本の桜が咲き誇る絶景スポットです。歴史的な名庭園を彩る桜並木や、新緑の芽吹きは息をのむ美しさ。加賀百万石の歴史を感じさせる情緒あふれる風景の中、のんびりと散策を楽しむのはぜいたくの極みです。石川観光では外せない不動の人気を誇ります。
回答者からは「やっぱり春と言えば桜であり数多くの桜に囲まれながら風情ある景色を眺めてお花見をしたい。また夜はライトアップをあるため夜は歩きながらのんびり散歩をしたい」（20代女性／千葉県）、「春は桜が咲き、日本庭園の美しさが一番引き立つ季節だからです。池や橋との組み合わせがとても風情があり、歩くだけで季節を感じられるからです。落ち着いた雰囲気の中でゆっくり散策でき、写真映えも抜群だからです」（20代女性／滋賀県）、「特に桜の時期は、霞ヶ池に映り込む花々が美しく、庭園全体が柔らかな春色に包まれます。また、春は気候が穏やかで散策に最適なため、広い園内をゆっくり歩きながら四季の移ろいを感じられる点も魅力です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)