俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月3日、第17話「小谷落城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻し、三方ヶ原で迎え撃った徳川家康（松下洸平）は大敗。足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、何故か急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾を失う。信長は危機を脱し、浅井・朝倉攻めを再開。浅井長政（中島歩）は進退窮まり、小谷城に籠城。木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は何とか市（宮崎あおい）らを救い出したいが…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「三河一向一揆」「伊賀越え」と並び、徳川家康の“三大危機”に数えられる「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）が描かれる。

第15話（4月19日）の敢えての遅参など“狸ぶり”が話題を呼ぶ今作の家康。どのような三方ヶ原敗走となるのか、注目される。

また、最新版の「相関図」には徳川四天王の一人、本多忠勝（夏生大湖）の姿も。初登場となりそうだ。