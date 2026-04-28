日本のトラック文化には欠かせない「アートトラック」。そんなアートトラックが街中を走る姿を思い浮かべたとき、ハンドルを握る姿や車体にデザインされている姿が似合いそうな芸能人といえば、誰が思い浮かぶだろうか。



【調査結果】アートトラックが似合いそうな芸能人ランキング

株式会社NEXERはこのほど、株式会社アートフレンドAUTOと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「アートトラックが似合いそうな芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



3位は「矢沢永吉」(64票)だった。主な意見として「トラックが似合いそうだから」(10代・男性)、「ロックなイメージがある」(40代・女性)、「実際に、永ちゃん好きのトラック運転手が多いと、過去に感じたから」(40代・男性)などがあった。



2位は「哀川翔」(75票)がランクイン。「トラック運転手が似合いそう」(20代・男性)、「Vシネマのイメージです」(30代・女性)、「ワイルドなイメージが強く、アートトラック文化の派手さに合いそうだから」(30代・男性)などの声が寄せられた。



1位は「所ジョージ」(85票)となった。主な理由として「インパクトが強い」(30代・女性)、「自分で描いてそう」(40代・女性)、「鉢巻つけてそう」(40代・男性)「独創的なデザインをしそうだから」(50代・男性)などが挙がった。



4位は「大谷翔平」(51票)、5位に「GACKT」(33票)が入った。



（よろず～ニュース調査班）