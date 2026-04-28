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「意外と知らない」精神年齢の差。行動に表れる「心が子どもな人」と「大人な人」の決定的な違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心理カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「実は…精神年齢が子どもな人と大人な人の違いがこれ／心の状態は行動に表れます」を公開した。動画では、精神年齢の違いがどのような行動に表れるのか、心理学的な面から7つの特徴を挙げている。



Ryota氏はまず、「人に譲れるかどうか」という点に注目する。心が子どもな人は、自分の要求を優先しがちであり、誰かに譲るのを嫌がる傾向があると指摘。対して、精神年齢が高い大人は、相手の気持ちを思いやり、譲り合いの精神を持つという。



また、「自分以外の枠組みで考えられるか」という点にも言及した。心が子どもな人は自分の利益だけを考えるが、心が成長すると家族や会社、社会という広い枠組みで物事を捉え、「家族に迷惑がかかる」と相手の立場に立った行動を取るようになる。言葉による「伝える努力」をするかどうかも重要な違いであり、心が子どもな人は、言葉で伝えずに「察して」と不機嫌な態度で要求を通そうとする。



さらに、「他人に任せることができるか」も判断基準になるという。心が子どもな人は自分の理想を相手に押し付け、自身が安心するために過剰な干渉を行う。一方、大人は相手を正しく観察し、不要なアドバイスを控えるなど適度な距離感を保つ。加えて、相手の立場で物事を捉え、「自分がされて嫌なことをしない」という置き換えができるかどうかも、思いやりの有無として表れると説明した。



Ryota氏は、これらの特徴に当てはまる部分があったとしても「完璧に大人の振る舞いをする人はほとんどいない」と語る。重要なのは、自分の行動を振り返り、直すべき部分を理解して少しずつ改善していく姿勢であり、その心がけこそが精神年齢の成長に繋がると結論付けた。