シンガー・ソングライターのMAINAMIND(マイナマインド)が27日、自身のインスタグラムを更新。インフルエンザ罹患後、体調が思うように回復していないことを公表した。



【写真】ステージで歌唱するマイナマインド

マイナマインドに関しては、今年3月21日にインフルエンザの診断を受け、入院したことを公式サイトで公表していた。4月9日にはラジオ番組に出演するなど一時的に復帰していたが、同月11日には公式サイトで体調不良によるライブの中止が発表された。



公式サイトでは、ライブ中止の理由について「退院してからしばらくは、体調も快方に向かいMAINAMINDもステージ復帰に向けて調整をしてまいりましたが、この度、再度体調不良を発症し現在自宅での療養を余儀なくされている状態です」と説明。「医師との協議で(ステージ復帰はしばらく)不可能という判断」とドクターストップもかかっていることを明かした。以降のイベントは出演を辞退していた。



27日には自身のインスタグラムで文書を公開し、「現在、体調不良により入院を繰り返しており、思うように動けない状況が続いております」と報告。現状について「現在は外出も難しく、療養に専念している状態です」と知らせ、「仕事や各方面にご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません」と謝罪した。詳細な病名などについては触れなかった。



マイナマインドは2012年から、エイベックス所属のアイドルグループ「大阪☆春夏秋冬」のメンバーとして活動。2022年に同グループ自体の活動終了に伴い、以降はソロアーティストとして活動している。



（よろず～ニュース編集部）