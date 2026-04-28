知育おもちゃに悪戦苦闘するポメラニアンの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万6000回再生を突破し、「人間と神社のような関係」「出るわけないでしょww」「アホすぎてかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おやつが出てくるおもちゃ』を犬にあげた結果→使い方がわからずに…『まさかの行動』】

知育おもちゃを手に入れた犬

TikTokアカウント「poponchu1112」の投稿主さんは、ポメラニアンのポポちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、知育おもちゃを買ってきたときの反応を投稿したそうです。カラカラ回すとおやつが出るタイプのおもちゃだったとか。

投稿主さんは、前足を使ってカラカラ回すことを教えてあげたとか。しかし、ポポちゃんはちょっぴりうっかり屋さんな性格でした。カラカラ回すという行為にピンと来なかったのか、2本足で立ち上がり、両前足を合わせてブンブン振るという独特な動きをしたのだといいます。

まるで神社のお参りのような姿に、投稿主さんも思わずクスッ。恐る恐る知育おもちゃに近寄り「出てきたかな？」と伺う姿も可愛らしい…♡

ひとりで奮闘する姿にキュン♡

別の日には、ひとりで部屋にいるときに、知育おもちゃに向かって前足をブンブン振っていたそう。壁の向こうに隠れて撮影したといいますが、その健気な姿に思わずキュンとしてしまうほどです。

知育おもちゃの方を向いていることから、おもちゃとおやつに何らかの因果関係があることだけは理解している様子のポポちゃん。たくさん練習して、いつの日か攻略できるといいですね♪

この投稿には、「人生一周目で愛おしい…」「祈り散らかしてて好き」「根気よく教えてあげてくれw」など、多くのコメントが寄せられています。

ティッシュにも祈りをささげる！？

ポポちゃんは、使用済みティッシュを齧ってしまうクセがあるのだとか。ティッシュを口にしたポポちゃんは、大変誇らしげな顔をするそうです。しかし、新しいティッシュを前にすると…。

箱からティッシュを出す方法が分からないのか、やっぱり前足をブンブン振って解決しようとするのだといいます。イタズラをする際も「神頼み」するポポちゃん、犬生一周目すぎて推せる…！！

ちょっぴり不器用だけど、一生懸命頑張る姿が魅力的なポポちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「poponchu1112」には、他にもポポちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「poponchu1112」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。